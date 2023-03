﻿Kaufhof-Abriss: Bleiben Teile des Gebäudes für einen Neustart erhalten?

2024 werden Abrissbagger an der Kaufhof-Immobilie in Hannovers Altstadt anrücken. Investor Signa prüft jetzt aber, ob er mit einem „intelligenten Rückbau“ Gebäudeteile erhalten kann. Entstehen soll möglicherweise ein Neubau, der sich vielfältiger in die Stadt einfügt als der bisherige Klotz.

Großimmobilie in der Altstadt: Das Kaufhof-Gebäude steht seit dem Jahreswechsel leer, es wird voraussichtlich 2024 abgerissen. Der Nachfolgebau soll sich besser in den Stadtraum einfügen, hofft Baudezernent Thomas Vielhaber.

Hannover. Die leerstehende Kaufhof-Immobilie zwischen Osterstraße und Marktkirche wird wohl abgerissen – aber offenbar laufen hoffungsvolle Gespräche, mit einem sogenannten „intelligenten Rückbau“ Teile für einen Neubau direkt wiederzuverwerten. Der Immobilieneigentümer Signa plant demnach ein Mischgebäude mit Innenhöfen und mit Geschäften im Erdgeschoss, darüber Wohnen und anderen Nutzungen, die sich kleinteiliger als bisher ins Stadtbild des Altstadtquartiers einfügen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kaufhof in der Altstadt: „Große Offenheit zu spüren“

Der Konzern Galeria-Karstadt-Kaufhof hat das Großgebäude mit der Horten-Kachelfassade zum Jahreswechsel aufgegeben. Sorgen, dass dort ein langjähriger Stillstand wie beim Karstadt-Glasgebäude an der Georgstraße entstehen könnten, tritt Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) entgegen. „Es ist eine große Offenheit zu spüren“, sagte er am Freitag nach einem Gespräch mit Signa-Vertretern und Hannovers Architektinnen und Architekten.

Dem Stadtbaurat geht es darum, dass neue Nutzungen auf dem Grundstück entlang Seilwinder- und Schmiedestraße wieder „den Maßstab einhalten, mit dem die europäische Stadt sich entwickelt hat“. Der derzeitige Siebzigerjahrebau ist ein monumentaler, weithin geschlossener Koloss. „Wir nennen so etwas Staubsaugerbau“, sagt Vielhaber: „Über die Eingänge saugen solche Bauwerke die Menschen an, lassen aber sonst kaum Beziehungen zum Stadtraum zu.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vielfalt als Teil des Innenstadtkonzepts

Im Gegensatz zu diesem amerikanischen Shoppingcenter-Modell seien europäische Städte eher von Kleinteiligkeit geprägt mit einen Wechsel von Schaufenstern und Eingängen zu Handel, Cafés und Dienstleistungen. „Es ist Teil des Innenstadtkonzepts, dass wir wieder zu solcher Vielfalt kommen“, sagt Vielhaber.

Der Eingang Osterstraße vor wenigen Wochen – inzwischen sind die Kaufhof-Schriftzüge demontiert. © Quelle: Christian Behrens

Druckmittel hat er wenig. Der rechtskräftige Bebauungsplan lässt dem Investor relativ freie Hand für alles, was sich im Rahmen von fünf oberirdischen Etagen bewegt. Der Vorteil für die Stadt aber: Es ist kaum absehbar, dass sich ein Großmieter findet, der wieder mehr als 10.000 Quadratmeter Fläche am Stück mietet. Die Interessen beider Seiten treffen sich also. Vielhaber deutet an, dass Signa sich auf eine Mitsprache der Stadt bei Gestaltungsfragen einlassen wolle. „Natürlich werden wir Politik und Öffentlichkeit einbeziehen, sobald die Planung etwas konkreter wird“, sagt der Stadtbaurat.

„Stoppt den Abrisswahn“

Am Freitag ging es auf Wunsch von Landes-Architektenkammer und Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) vor allem auch darum, ob das Gebäude wirklich abgerissen werden muss. Aus Klimaschutzgründen gilt es meist als besser, Gebäude weiterzunutzen statt abzureißen, was derzeit aber vielfach passiert in Hannover. Gerade erst hat die Gruppe Architects for Future am Bauzaun des ehemaligen Postscheckamts Celler Straße mit Großbuchstaben „Stoppt den Abrisswahn“ plakatiert und mit Flugblättern gegen die vielen Abrisse protestiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Stoppt den Abrisswahn“: In Hannover hat die Gruppe Architects for Future Flugblätter und ein improvisiertes Spruchband an den Bauzaun des ehemaligen Postscheckamts Herschelstraße/Brüderstraße/Celler Straße/Goseriede geklebt, das derzeit abgerissen wird. © Quelle: privat

Beim Kaufhof-Bau aber prüft Signa nun aber offenbar neue Wege. Wegen Raumhöhen von 4,75 Metern sei die Immobilie für Wohnen kaum nutzbar, sagte BDA-Landeschefin Dilek Ruf. Signa lasse nun untersuchen, ob man zum Beispiel Teile der Deckenkonstruktionen ausbauen und später wieder einbauen könne: „Das geht in eine richtige Richtung.“ Gemeinsam mit Kammerpräsident Robert Marlow warb sie dafür, zumindest für die Fassaden Architekturwettbewerbe zuzulassen, um Vielfalt zu gewährleisten.

Zwischennutzung ab Mai

Die Stadt hat außerdem mit Signa vereinbart, dass es von Mai bis Jahresende Zwischennutzungen in der Immobilie geben soll, zum Beispiel kulturelle Projekte. An dem Konzept werde derzeit gearbeitet, sagte Vielhaber.