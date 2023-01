﻿Kaufhof-Abriss: So denken HAZ-Leserinnen und -Leser über Hannovers Städtebau

Leser Boris Preckwitz: „Chance für den Städtebau“

Zum Artikel „Kaufhof in Hannovers Altstadt wird abgerissen – und ist bereits geschlossen“ vom 6.Januar:

Städtebaulich ist es ein Segen, dass der Kaufhof-Block, dieser architektonische Albtraum zwischen Schmiedestraße und Osterstraße, endlich abgerissen wird. Hier ergibt sich jetzt die einmalige Chance, nicht die Bausünden der Sechziger- bis Achtzigerjahre zu wiederholen, sondern auf der Fläche ein lebendiges Altstadtquartier nach historischer Struktur wiederentstehen zu lassen. Viele deutsche Städte haben in den letzten Jahren eine erhebliche Aufwertung ihrer Innenstädte erfahren, indem sie die Nachkriegsverschandelung entfernt und die altstädtischen Strukturen rekonstruiert haben. Gelungene Beispiele bieten das Dom-Römer-Viertel in Frankfurt, das Potsdamer Stadtschlossviertel, das Gründungsviertel in Lübeck und natürlich der wunderbare Neumarkt in Dresden.

Hannover sollte diese einmalige Gelegenheit unbedingt nutzen und einen Teil seiner kriegszerstörten Innenstadt mit einem traditionellen Stadtquartier zurückgewinnen. Alte Fotografien lassen noch den Charme der Vorkriegsbebauung erahnen – spitzgieblige, vielstöckige Bürgerhäuser und Kontore, teilweise noch in Fachwerkbauweise, mit barocken, klassizistischen oder gründerzeitlichen Fassaden. Es ist zu hoffen, dass sich engagierte Bürger für ein solches Projekt organisieren. Die Stadt und ihre Verwaltung mögen sich bitte umgehend mit dem Investor Signa darüber verständigen, welche Alternativbebauungen möglich wären. Denkbar wäre etwa eine erneute Parzellierung der Fläche und deren Verkauf an einzelne Bauherren, auch mit einer Mischnutzung von Wohnen, Arbeiten und Einzelhandel. Ähnlich wie beim Frankfurter Dom-Römer-Viertel sollten ansprechende Leitbauten nach historischen Vorbildern rekonstruiert werden; das städtebauliche Gesicht Hannovers kann dadurch nur gewinnen. Es ist ein historisches Zeitfenster!

Es ist zu hoffen, dass die HAZ diesem Ansatz ein redaktionelles Forum gibt, aber auch öffentliche Diskussionsveranstaltungen ausrichtet. Bevor es zu vorschnellen Baumaßnahmen kommt, braucht es unbedingt eine breite Diskussion in der Bürgergesellschaft der Stadt. Boris Preckwitz, Laatzen

Leserin Kathrin Reuther: „Auch stadthistorische Aspekte zählen“

Speziell beim Horten-Haus kann man fragen, ob neben den wichtigen Umweltaspekten nicht auch stadthistorische Aspekte zählen. Auch ein vielleicht nur mittelschönes Haus wie das Horten-Haus erzählt etwas von Hannover. Seelenlose Einheitshäuser haben wir hier schon fast zu viele. Geschichtenerzählende Häuser brauchen wir als das Salz in der Suppe! Kathrin Reuther, Hannover

Leser Dietrich Heitz: „Abläufe passen zeitlich nicht“

Begeht man den Baustellenbereich in der Schmiedestraße, fällt der Blick unweigerlich auf das abgängige Kaufhaus Galeria-Horten, dessen Abriss uns ab Ende 2023 beschäftigen wird. Beschäftigen? Ich denke, der Umbau der Schmiedestraße mit seinen wunderschönen hellen Pflastersteinen wird bis dahin fertig sein und dann durch den Baustellenverkehr der Abriss-Maßnahme einen enormen Schaden nehmen. Als negatives Beispiel möchte ich die Baumaßnahmen am Herrenhäuser Kirchweg um die ehemalige Landesfrauenklinik anführen. Die baulichen Abläufe in der Schmiedestraße passen zeitlich nicht zueinander und werden zu Mehrkosten führen. Dietrich Heitz, Hannover

Leser Gerhard Magis: „Einvernehmlicher Verkauf“

Zum Artikel „Bedeutender Standort für Hannovers Handelsentwicklung“ vom 6. Januar:

In diesem Artikel wird erwähnt, dass "etwa Sternheim & Emanuel, als Teil der ,Arisierung' unter den Nazis von Magis übernommen wurde". Bei dieser Formulierung kann der Eindruck entstehen, dass Magis von der "Arisierung" unter den Nazis profitiert hat. Richtig ist, dass Herr Sternheim, der Besitzer des Kaufhauses, seit Jahren einen Käufer suchte, da er Deutschland verlassen wollte und musste. Herr Sternheim und Herr Dr. Magis, mein Vater, schlossen, soweit dies in der damaligen Zeit überhaupt möglich war, einen Kaufvertrag, in dem einvernehmlich die Konditionen ausgehandelt wurden. Dieser musste den Behörden in Hannover zur Genehmigung eingereicht werden. Dort wurde bemängelt, dass der Kaufpreis überhöht sei. Die zuständige Behörde forderte eine Reduzierung, die auch durchgeführt werden musste. Die dadurch entstandene Differenz wurde unmittelbar darauf von meinem Vater bei einem Auslandsaufenthalt ausgeglichen. Die Familienangehörigen von Herrn Sternheim kamen im Jahr 2007 nach Hannover, um die Orte seines Schaffens zu besuchen. Bei dieser Gelegenheit trafen sie sich mit den Kindern von Dr. Magis zu einem längeren freundschaftlichen Informationsaustausch. Man war sich einig, dass der damalige Verkauf freundschaftlich und einvernehmlich erfolgte. Gerhard Magis, Hannover

