﻿Kaufhof und Co: Der Widerstand gegen den Abriss von Gebäuden in Hannover wächst

Weil bei Abriss und Neubau massenhaft Energie verschwendet werde, machen sich Klimaschützer und Architekten für einen Umbau des Kaufhof-Gebäudes an Hannovers Marktkirche stark. Und es gibt auch schon Ideen, wie der Erhalt von Immobilien lukrativer werden könnte.

Hannover. Das Ende kam noch viel schneller, als die meisten befürchtet hatten. Seit Anfang Januar ist das Kaufhof-Warenhaus an der Marktkirche dicht. Das Unternehmen Signa als Eigentümerin des Gebäudes will dieses abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Doch dagegen formiert sich Widerstand. „Abriss und Neubau kann nur die allerletzte Option sein“, forderte Karen Schäfer von der Klimaschutzgruppe Architects for Future, die am Freitagnachmittag zu einem „Abrisstalk“ neben die ehemalige Kaufhof-Immobilie in der City eingeladen hatte.