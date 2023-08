Beim Heroes-Festival auf der Expo-Plaza lief der Einlass am Sonnabend schneller ab. Am Freitag hatte es lange Wartezeiten gegeben.

Hannover. Das Heroes-Festival geht am Sonnabend in die zweite Runde – und diesmal funktioniert der Einlass auf der Expo-Plaza ohne lange Wartezeiten. Die Stimmung ist bereits außerhalb des Geländes gut, die jungen Konzertgänger wirken entspannt. Viele leeren noch in Ruhe ihre mitgebrachten Flaschen oder Dosen mit Wasser, Bier oder Hochprozentigem, die sie draußen lassen müssen.