﻿Kein Anschluss für Jugendzentrum: Ärger über Fernwärmelücken in Hannover

Dank Fernwärme soll Hannover künftig klimaneutral heizen. Doch inmitten des Versorgungsgebietes gibt es Lücken, die Irritationen verursachen. Betroffen sind auch das Jugendzentrum (UJZ) Kornstraße und große Wohnquartiere. „Alle auf einmal geht leider nicht“, verteidigt sich Enercity.

Hannover. Das Unabhängige Jugendzentrum (UJZ) Kornstraße liegt mitten in Hannovers Nordstadt. Dicht besiedeltes Gebiet, rundherum viele große Wohnhäuser. Eigentlich ein Bereich, in dem sich der Anschluss von Fernwärme lohnen müsste. So dachte auch UJZ-Geschäftsführer Dirk Wittenberg. Er sah darin die ideale Alternative zum alten Blockheizkraftwerk des Jugendzentrums, das seinen Geist aufgegeben hat. Doch ein Anschluss für ist nicht in Sicht. Das UJZ liegt sozusagen auf einer Insel, die von der Fernwärmeversorgung ausgeschlossen bleibt.

„Wir würden sehr gerne die klimafreundlichere Variante wählen“, sagt Wittenberg. Er „wundere“ sich, dass für das Areal rund um das Jugendzentrum aktuell kein Fernwärmeanschluss vorgesehen ist. „Ökologisch ergibt das keinen Sinn“, kritisiert der Geschäftsführer.