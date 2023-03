﻿Kein Bärlauch, aber essbar: Dieses Kraut breitet sich in Hannovers Eilenriede aus

In der Eilenriede riecht es kräftig nach Knoblauch: Grund ist der sich rasant vermehrende Wunderlauch. Riesige Flächen bedeckt das eingeschleppte Kraut – sehr zum Ärgernis der Stadt. Doch der Wunderlauch lässt sich hervorragend in der Küche nutzen. Wir haben ein Rezept.

Hannover. Die Eilenriede wird zurzeit von einem dichten, grünen Pflanzenteppich bedeckt. Gleichzeitig riecht es in Hannovers Stadtwald kräftig nach Knoblauch. Doch wer jetzt automatisch an Bärlauch denkt, der liegt falsch: Es ist vielmehr der aus dem Kaukasus eingeschleppte Wunderlauch, der sich rasend schnell ausbreitet. Sehr zum Leidwesen der heimischen Flora: Denn das Kraut verdrängt nebenbei hiesige Frühblüher. Die Stadt versucht seit Langem, das Problem in den Griff zu bekommen. Und theoretisch kann sogar jeder mithelfen: Der Wunderlauch lässt sich perfekt in der Küche nutzen.