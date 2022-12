﻿Kein Ende in Sicht: Fieber- und Schmerzmittel für Kinder und Antibiotika sind in Niedersachsen weiter knapp

Hannover. Die Eltern von fiebernden Kindern müssen weiterhin damit rechnen, dass es schwierig wird, in der Apotheke Fiebersaft oder Schmerzzäpfchen zu bekommen. Die Lieferengpässe bei paracetamol- und ibuprofenhaltigen Arzneimitteln für Kinder bestünden weiterhin fort, sagte die Präsidentin der niedersächsischen Apothekerkammer, Cathrin Burs. Das sei besonders ärgerlich, weil die Lieferschwierigkeiten in diesem Bereich ja bereits seit dem Sommer bestünden. Es sei abzusehen gewesen, dass die Situation sich im Winter bei einer steigenden Zahl an Erkältungskrankheiten und Infekten insbesondere nach der Corona-Pandemie noch verschlimmern werde.

Dass die Medikamentenengpässe allerdings solche dramatischen Ausmaße annehmen würde, habe sie sich bis vor Kurzem nicht vorstellen können, sagte die 59-Jährige. Auch Hustenmittel, Blutdrucksenker oder Magensäureblocker seien zur Zeit Mangelware – wie seit Monaten schon. Dazu kämen Schwierigkeiten bei der Lieferung von Antibiotika. Die Schwierigkeiten seien bundesweit zu beobachten, regionale Unterschiede gebe es nicht, sagte Burs. Das Problem müsse auf allen politischen Ebenen – Land, Bund und EU – angegangen werden, sonst sei keine Besserung zu erwarten. Ein Grund für die Probleme: Die Wirkstoffproduktion für den Weltmarkt finde aus Kostengründen oft in wenigen Betrieben in Fernost statt. Antibiotika beispielsweise würden in China und Indien produziert. Stehe die Produktion dort still, könnten auch große Hersteller in Europa ihre Fertigarzneimittel nicht liefern.

Erheblicher Mehraufwand für Apotheker nötig

Die Apotheken versuchten für jeden Fall Lösungen zu finden, betonte Burs. Für die Apotheker sei dies allerdings mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden, der auf Dauer auch finanziell honoriert werden müsse, forderte die Präsidentin der niedersächsischen Apothekerkammer. 62,2 Prozent der Apotheker wenden mehr als 10 Prozent der Arbeitszeit dafür auf, um bei Engpässen mit Ärzten, Großhändlern und Patienten nach Lösungen zu suchen. Das könne bedeuten, dass Fieber- oder Schmerzsäfte für die kleinen Patienten, die noch keine Tabletten schlucken könnten, in der Apotheke selbst hergestellt würden. Es könne bedeuten, dass man versuche, andere Antibiotika als die verschriebenen zu finden, die dem Patienten ebenfalls helfen würden. Da ein Antibiotikum gegen einen Bronchialinfekt nicht unbedingt auch bei einer Harnwegsinfektion eingesetzt werden könne, sei in jedem Fall Rücksprache des Apothekers mit dem Arzt nötig.

Eltern sollen nur nach Rücksprache mit Arzt auf Hausmittel zurückgreifen

Eine Rücksprache mit dem Arzt empfiehlt Burs unbedingt auch dann, wenn Eltern, die zum Teil Apotheke um Apotheke auf der Suche nach Medikamenten abklappern, auf die Idee kommen, aufgrund der Medikamentenknappheit auf alte Hausmittel statt der verschriebenen Arzneimittel umzusteigen. Das sei nur nach erneuter Kontaktaufnahme mit dem behandelnden Arzt zu raten.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) verzeichnet zur Zeit 310 Meldungen (Stand: 9. Dezember) zu Lieferengpässen – bei rund 100.000 zugelassenen Arzneimitteln in Deutschland. Es sei aber nicht sinnvoll, dass Patienten die Entwicklungen auf dieser Liste verfolgten und unter Umständen sogar mit Hamsterkäufen reagierten, warnte Burs. Für viele Medikamente gebe es Alternativen. Ein Lieferengpass sei nicht gleichbedeutend mit einem Versorgungsengpass, bei dem es wie bei dem Brustkrebsmedikament Tamoxifen Anfang des Jahres, keine Alternative gebe. Sinnvoll sei es, wenn sich Patienten mit Dauererkrankungen wie beispielsweise Bluthochdruck rechtzeitig um Folgeverordnungen kümmerten.