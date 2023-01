﻿Ukraine-Krieg und kein Hotelpersonal: Wird 2023 ein schwieriges Tourismus-Jahr?

Hannover. Herrenhäuser Gärten, Erlebnis Zoo, das Steinhuder Meer oder Schloss Marienburg: Die Region Hannover hat eine Vielzahl touristischer Ziele, die in der Vergangenheit vor allem von Städtetouristen besucht worden sind. Durch Corona ist in den vergangenen Jahren aber nicht nur der private Tourismus zurückgegangen, durch den Ausfall zahlreicher Messen in dieser Zeit sackte auch der Geschäftstourismus ab. Was kann Hannover vom Tourismusjahr 2023 erwarten da Corona überwunden scheint? Hans Nolte, Chef der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) sagt, gerade der Kongresstourismus muss sich nun neu orientieren.

Herr Nolte, die Übernachtungszahlen haben Ende 2022 wieder deutlich angezogen. Trotz Energiekrise und hoher Inflation. Kennen Sie die Gründe?

2022 hatte ich mit einem deutlichen Rückgang der Übernachtungszahlen gerechnet, eben auch durch die Ukraine-und Energiekrise. Das hat sich nicht bewahrheitet, bis Oktober – neuere Zahlen haben wir nicht – hatten wir gut drei Millionen Übernachtungen in der gesamten Region und knapp 1,7 Millionen Übernachtungen in der Stadt Hannover. Damit lagen wir sogar über dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019 in diesem Monat. Das ist vor allem der privat motivierte Städtetourismus deutschlandweit gewesen. In Hannover erleben wir ein Comeback von Touristen aus unseren Quellenländern Niederlande, Belgien und Dänemark, in denen wir stark geworben haben.

Beliebter Treff im Sommeer: Beach-Bars und Strand-Biergärten auf dem Dach verschiedener Parkhäuser in Hannover haben vor allem ein junges Publikum gewonnen. © Quelle: Martin Kirchner /HMTG

Was kann die Region Hannover für 2023 dann erwarten?

Das ist schwer einzuschätzen. Ein Grund ist, dass auch Hotels und Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche nach wie vor einen eklatanten Fach-und Arbeitskräftemangel haben. Daraus resultiert, dass Dienstleistungen, wie Catering und Technik für die Abwicklung von Zusatzgeschäften bei Empfängen, Feiern, Jubiläen oder Firmentreffen oftmals nicht mehr möglich ist. Dadurch bieten auch große Hotels nur noch das Übernachtungsgeschäft an. Das zeigt sich auch bei den Hotelneueröffnungen. Von diesem Zusatz- und Eventgeschäft hat Hannover stark profitiert in der Vergangenheit. Nach wie vor stehen einige Hotel- und Veranstaltungskapazitäten nicht zur Verfügung, da sie für die notwendige Unterbringung der Flüchtlinge genutzt werden.

Heißt das, es gibt vorerst keine großen Kongresse mehr, die Hannover vor Corona hatte?

Wir müssen uns aktuell auf Veranstaltungen in einer Größenordnung von 30 bis 300 Personen fokussieren, die mit dem vorhandenen Personal noch abwickelbar sind. Insgesamt aber wird die Vermarktung Hannovers schwieriger, wenn dem Grenzen gesetzt sind.

Tourismusmanager: Hans Nolte leitet die 2008 gegründete Hannover Marketing- und Tourismus-Gesellschaft (HMTG). © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Zur Person Hans Nolte (61) ist Hannovers oberster Tourismusmanager. Er leitet die 2008 gegründete Hannover Marketing- und Tourismus-Gesellschaft (HMTG). Zuvor war er ab 2002 Sprecher der Geschäftsführer des Vorläufers, der Hannover Marketing GmbH. Der Betriebswirt hat bis 2002 unter anderem für einen Schulbuchverlag und einen Golfversand gearbeitet und war ab 1996 als Manager von Tennisevents, unter anderem für die ATP-Tour (Hannover) sowie Generali Open (Kitzbühel) und Mallorca Open (Palma), tätig. Über die HMTG-Tochter HVG verantwortet Hans Nolte seit 2010 auch das Maschseefest mit seinen jährlich rund 2,5 Millionen Besuchern.

Kongresse und Tagungen waren vor Corona ja ein wichtiger Baustein im Tourismus. Wie geht’s jetzt weiter für die Kongressstadt Hannover?

Wir müssen schneller und dynamischer sein bei den Angeboten und unsere Prozesse unter den neuen Gegebenheiten optimieren. Konkret bedeutet dies aber auch, dass wir zur Zeit unseren Fokus nicht auf die internationalen Events setzen können.

Bedeutet diese Entwicklung am Ende das Aus des Kongress- und Veranstaltungsbüros, das erst 2021 an den Start gegangen ist?

Nein, das Büro ist nach wie vor ein ganz wichtiger Baustein. Wir sind kleinteiliger geworden, zeigen unsere Regionen in ihrer Vielfalt. Unter Hannover Kongress vermarkten wir zwar auch weiterhin die großen Locations wie Messe, HCC, Zoo und Congresszentrum Wienecke XI. und den Airport. In der Hauptsache geht’s jetzt aber um kleinere Locations wie das Acanto, die Gustavhalle Helmkehof, das Alte Rathaus, das RP5-Casino Stage oder den Hangar No.5. Das ist das Marktsegment, was von den Hotels oder den Locations noch selber umgesetzt werden kann.

Schauplatz vieler Konzerte: Der Kuppelsaal des HCC wird von der HMTG mit vermarktet. Die Vermietung gestaltet sich aber zunehmend schwieriger. © Quelle: Helge Krückeberg

Ist das Kongressbüro in seiner jetzigen personellen Größe dann überhaupt noch haltbar?

In jedem Fall. Es besteht ja nur aus zweieinhalb Stellen. Die Vertriebs-und Verkaufstätigkeit hat sich vom Umfang her nicht geändert, nur weil wir jetzt auf kleinere Veranstaltungen setzen. Wir sind in diesem Jahr auf einer Reihe nationaler und internationaler Veranstaltungs- und Eventmessen, um unsere Locations zu präsentieren und zu vermarkten. Auch um die Marketingaktivitäten gerade in den sozialen Medien muss sich auch jemand kümmern. Das Kongressbüro arbeitet Hand in Hand mit unserer Zimmervermittlung. Insgesamt kümmern sich also vier Mitarbeiter um das Thema Kongresse.

Das Kongressbüro war ins Leben gerufen worden, um vor allem die großen Veranstaltungen in die Stadt zu holen, um damit auch die Hotels auszulasten. Ist davon also kaum etwas geblieben nach Corona?

Die großen Kongresse mit mehr als 1000 Teilnehmern findet eher selten statt, das ist richtig. Große internationale Agenturen, die diese Kongresse organisieren, stellen inzwischen Bedingungen, die nicht erfüllbar und auch nicht annehmbar sind. Darauf kann sich kein Hotel einlassen, das wirtschaftlich verantwortungsvoll arbeitet. Es geht da etwa um so kurzfristige Storno-Möglichkeiten, dass den Hotels keine Zeit für Ersatz bleibt. Deshalb setzen wir jetzt auf das kleinteilige Geschäft, das für uns und die Veranstalter gleichermaßen abwickelbar ist.

Wichtig für Hannover: Die Messen bestimmen das Bild der Landeshauptstadt nach außen. Messechef Jochen Köckler hatte im Frühjahr 2022 das Konzept der Hannover Messe noch online vorgestellt. © Quelle: Messe AG

Ist das nur ein Hannover-Problem?

Nein, das ist in ganz Deutschland so. Hier haben nach unseren Beobachtungen allerdings die inhabergeführten Hotels einen Vorteil gegenüber den großen Kettenhotels, die auf Grund von Konzernvorgaben Reservierungs- und Bankettabteilungen zentralisieren. Dadurch geht der besonders im Tourismus wichtige individuelle Kontakt oftmals verloren.

Welche Rolle spielt Hannover als Messestadt nach Corona überhaupt noch?

Nach wie vor ist die Messe wichtig für das Image Hannovers. Vor Corona sind die Messen gewachsen und Hannover war als Messestadt bekannt und gesetzt. Das gilt bis heute. Vor allem die Hannover Messe und die EMO sind ein wichtiges Standortmerkmal, und zwar weltweit. Durch die Messen war in Hannover an Veranstaltungen alles möglich, da alles da war. Angefangen von den Messebauern bis zur Infrastruktur. Heute gilt das coronabedingt sowie durch die immer noch eingeschränkten Lieferketten etwa aus China nur bedingt.

Wie meinen Sie das?

Wir sind noch immer nicht im Zeitalter der Normalität. Wir haben sieben Monate der Scheinnormalität hinter uns. Der Fachkräftemangel, die gestiegenen Energiekosten und die Inflation sind weiterhin aktuelle Problemstellungen. Was wir brauchen für Großevents wie Schwerlastböden oder Zelte, wird auch für die Flüchtlingsunterkünfte benötigt. Und dort werden sie, das steht aktuell leider zu befürchten, 2023 und folgende Jahre auch weiterhin benötigt.

Ziel von Touristen: Das Steinhuder Meer mit seiner Insel Wilhelmstein hat sich durch die Corona-Pandemie zu einem der beliebtesten Freizeitziele in der Region entwickelt. © Quelle: Lars Gerhardts

Wie wichtig ist eigentlich das Umland von Hannover für den Tourismus im Jahr 2023?

Sehr wichtig. Durch die coronabedingte Veränderung im Freizeittourismus haben die Deister-Region und das Steinhuder Meer mit ihren naturnahen Angeboten viele neue Besucher und Tagestouristen gewinnen können. Diese Regionen haben zur Wertschöpfung beigetragen. Allerdings haben wir in dieser Zeit auch einen Trend verpasst, das muss man so sagen.

Von welchem Trend sprechen Sie?

Ich meine den Trend, dass Menschen seit Corona mit dem Wohnmobil reisen. Wir haben es bis heute nicht geschafft, da etwas Vernünftiges zur Verfügung zu stellen. Da haben wir Nachholbedarf. Für Wohnmobile fehlen nach wie vor Flächen. Gerade in der Stadt Hannover.

Kommen wir zur Abschlussfrage und zum ebenfalls wichtigen Thema Naturschutz und Tourismus: Wirkt sich die Verschlammung des Steinhuder Meeres schon jetzt negativ auf den Tourismus aus?

Ja. Der Wettbewerb um Wassersportfreunde ist groß. Viele sind etwa zu den Wassersportzentren in den östlichen Bundesländern abgewandert. Es gibt am Steinhuder Meer aber auch positive Entwicklungen. Wilhelmstein wird weiter ertüchtigt, dort gibt es eine Aufbruchstimmung. Auch Mardorf mit seinem Sand- und Surfstrand hat viele Anhänger gewonnen. Wie generell viele Hannoveraner und Hannoveranerinnen Fans ihrer Region Hannover geworden sind seit Corona.