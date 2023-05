﻿Warum schließt der Gasthof „Mutter Buermann“ in Devese?

Ende des Jahres wird der Traditionsgasthof „Mutter Buermann“ in Devese geschlossen. Pächter Stefan Nacke findet keinen Nachfolger. Es kriselt in der Branche – aber nicht überall.

Devese/Warpe. Es ist, als hätte er es geahnt. Als Stefan Nacke vor einiger Zeit seinen Pachtvertrag als Gastwirt in Devese verlängern musste, wäre das normalerweise wieder ein Fünfjahresvertrag geworden. Aber er hat sich diesmal nur für zwei Jahre festgelegt. Das war gut, denn seine Lebensplanung hat sich geändert: Ende des Jahres will Stefan Nacke aufhören. Doch was für ihn gut ist, ist für den kleinen Ort Devese bei Hemmingen in der Region Hannover und die Gegend drumherum nicht so gut. Sie verliert wohl einen traditionsreichen Landgasthof. Es wäre nicht der erste in Niedersachsen.