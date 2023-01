﻿Keine Beugehaft: Stadt will Geld von Gewaltopfer in Hannover anders eintreiben

Überraschende Wendung im Konflikt um Beugehaft: Die Stadt Hannover hat das Verfahren, mit dem ein Zahnarzt zur Zahlung von 475 Euro für einen Rettungswageneinsatz gezwungen werden sollte, nun abgeblasen. Von dem Mann, der nach der Aggression eines Radfahrers zur Untersuchung ins Krankenhaus musste, will sie das Geld aber trotzdem eintreiben.

Erhält eine „Abladung": Gewaltopfer Uwe Bretthauer soll nun doch nicht in Beugehaft – die Stadt will das Geld für einen Rettungswageneinsatz trotzdem eintreiben.

Hannover. Im Konflikt um die Bezahlung einer Rettungswagenfahrt, für die die Stadt 475 Euro von einem Gewaltopfer haben will, gibt es eine überraschende Wendung. Am Donnerstag hieß es im Amtsgericht, dass der für Montag angesetzte Hafttermin kurzfristig abgesetzt werde. Die Stadt Hannover bestehe nicht mehr auf der Beugehaft für den ehemaligen Kommunalpolitiker. Der ehemalige Zahnarzt Uwe Bretthauer wusste am Donnerstag von den Behörden noch nichts von der positiven Wendung.

Beugehaft gegen ehemaligen Zahnarzt: Stadt lenkt ein – ein bisschen

Der 74-Jährige hatte im September 2022 bei einer FDP-Veranstaltung auf dem Kröpcke einen Radfahrer auf dessen Fehlverhalten in der Fußgängerzone angesprochen und war von diesem daraufhin zu Boden geschlagen worden. Er kam zur Untersuchung wegen Verdachts auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. 20 Euro für die Untersuchung bezahlte der Privatversicherte noch. Als aber von der Feuerwehr eine dreistellige Rechnung für den Transport kam, weigerte er sich: Seiner Auffassung nach darf ein Gewaltopfer für die Tat nicht zur Kasse gebeten werden.

Forderung bleibt bestehen

Allerdings ist unklar, wie es weitergeht. Stadtsprecher Udo Möller bestätigte auf Nachfrage, „seitens der Verwaltung“ bestehe „kein Interesse, Herrn Bretthauer in Haft nehmen zu lassen“. Deshalb habe man dem Amtsgericht mitgeteilt, dass es die Forderung nicht mehr auf diesem Wege eintreiben müsse. Trotzdem aber bleibe die Forderung gegenüber dem Zahnarzt aus Badenstedt weiter bestehen, betont Möller. „Eine andere inhaltliche Bewertung der Sachlage ergibt sich nach wie vor nicht.“

„Der Kampf hat sich gelohnt“, sagte der 74-Jährige erleichtert, als er davon erfuhr, dass er vom Amtsgericht eine sogenannte Abladung erhalten soll. Sie hebt die Vorladung auf, die seinen Haftantritt am kommenden Montag einleiten sollte.

Auch wenn der Vorfall insgesamt sehr bedauerlich sei – das hatte unter anderem Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) an den ehemaligen Kommunalpolitiker geschrieben –, gebe es dennoch keinen Grund, warum die Allgemeinheit die Kosten für den Transport tragen solle. Bretthauer hat mit seiner privaten Krankenversicherung einen hohen Selbstbehalt vereinbart. Er spart also an seinen regelmäßigen Beiträgen, muss dann aber im Schadensfall bis zu 1200 Euro selbst zahlen. Deshalb soll er auch die Kosten für die Rettungswagenfahrt komplett selbst übernehmen, kann aber versuchen, sich das Geld juristisch vom Täter wiederzuholen. Ob das gerecht ist oder nicht, hatte kontroverse Debatten auch unter Leserinnen und Lesern dieses Mediums ausgelöst.

„Andere Vollstreckungsmöglichkeit“

Die Stadt teilt jetzt mit, sie habe „eine andere Vollstreckungsmöglichkeit für die Forderung gefunden und werden diese auch umsetzen“. Dies geschehe „ausdrücklich im Interesse“ des Betroffenen. Welcher Weg dies ist, wollte die Verwaltung nicht mitteilen.