Menschenrechtsorganisationen wähnen den iranischen Richter Hossein Ali Naeiri seit Tagen bei einer medizinischen Behandlung in Hannovers INI. Die Klinikleitung weist die Behauptungen entschieden als falsch zurück. Und auch die zuständigen Behörden haben bisher keine Hinweise auf die Anwesenheit des Iraners finden können.

Hannover. Seit Tagen gibt es Spekulationen um einen angeblichen Patienten in Hannovers renommierter Neuro-Klinik: Das INI (International Neuroscience Institut) im Stadtteil Groß-Buchholz soll den iranischen Richter Hossein Ali Naeiri behandeln, der für Massenhinrichtungen in den Achtzigerjahren verantwortlich sein soll – so zumindest haben es Menschenrechtsaktivisten und Vertreter der oppositionellen Diaspora behauptet. Belege für den Aufenthalt Naeiris in der Klinik haben sich jedoch nicht finden lassen. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums erklärte auf Anfrage dieser Zeitung: „Dem BMI liegen derzeit keine Erkenntnisse hinsichtlich eines Aufenthalts in Hannover vor.“