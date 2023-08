﻿Keine Hitze, viel Regen: Warum Hannovers Bäume trotzdem gewässert werden

Hannover. Regen, Wind, wenig Sonne – während viele Menschen die Wärme vermissen, bietet der Hitzestopp den städtischen Bäumen an den Straßen und in Parks ein wenig Zeit zum Erholen. Viel bringen die Niederschläge allerdings nicht, denn sie haben auf die Wasserzufuhr insbesondere bei jungen Straßenbäumen erst ab einer gewissen Intensität einen Einfluss. „Und selbst dann keinen herausragend großen“, erklärt ein Sprecher der Stadt Hannover.

Es muss schon eine üppige Menge Regen sein, die auf einen Quadratmeter runterkommt, um den Bäumen überhaupt etwas Entlastung zu verschaffen. Weil Standorte in der Stadt aber oft stark versiegelt seien, komme insbesondere bei jungen Bäumen nur wenig Regenwasser an.

Fehlender Niederschlag als Problem

Die städtische Baumkolonne prüft im Hinblick auf Sicherheit den Zustand der Bäume im Stadtgebiet samt Parks in der Regel zweimal im Jahr. Gärtner Marcus Herbeck (48) ist einer der Kontrolleure aus dem Fachbereich Umwelt und Stadtgrün. In den vergangenen Sommern sei es weniger die Wärme gewesen, die den Bäumen in Hannover so zusetzte, sondern der fehlende Niederschlag, berichtet er. Während kräftige Schauer nichts bringen, bräuchten Bäume vor allem eines: „Dauerregen oder zumindest anhaltenden Nieselregen“, weiß der 48-Jährige. So könnten die trockenen Böden das Wasser besser aufnehmen.

Klopfprobe am Stamm: Der Klang verrät, ob der Baum gesund ist. © Quelle: Irving Villegas

Herbecks Job ist es, die Beschaffenheit der Bäume zu kontrollieren, indem er sich Kronen und Äste ansieht. Er prüft, ob es Pilzbefall oder Totholz gibt, und klopft die Stämme mit einem Gummihammer ab. Klingen sie hohl, ist das ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Seine Erkenntnisse trägt er in ein Kataster ein. Kollegen führen dann später die erforderlichen Baumarbeiten aus.

Am meisten unter der mangelnden Wasserzufuhr in der Vergangenheit haben die Birken in Hannover gelitten, weiß Herbeck: „Das sind Flachwurzler. Sie können kein Wasser aus der Tiefe ziehen.“

Trotz des aktuellen Aprilwetters im Hochsommer gießt die Stadt dennoch zurzeit ihre Bäume. „Bei einem Wässerungsgang geben wir normalerweise circa 200 Liter Wasser“, berichtet der Stadtsprecher.

Nur geringer Einfluss auf Saison

Definitiv sei dieses Jahr etwas regnerischer als 2022. „Allerdings war der Frühsommer wieder einmal sehr trocken und stand dem Vorjahr in nichts nach“, so der Sprecher. Die vergangenen Wochen, die kühler und nasser waren, „haben auf die gesamte Bewässerungssaison nur einen kleinen Einfluss“, stellt der Stadtsprecher klar.

