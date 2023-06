﻿Keine Lust auf Schützenfest? Das sind gute Alternativen

Hannover. Das Schützenfest in Hannover startet am Freitag, 30. Juni. Für viele ist das ein Grund zur Freude. Doch einigen ist das große Spektakel auch zu anstrengend. Vor allem am Sonntag, dem Tag des Schützenausmarschs, wird es in der City voll und laut. Für diejenigen, die davon möglichst nichts mitbekommen möchten, haben wir ein paar alternative Vorschläge zusammengetragen – weit weg von dem großen Trubel.

Tierbeobachtungen im Wisentgehege Springe

Das Wisentgehege in Springe beheimatet zahlreiche europäische Tiere. Von Wölfen bis Eulen gibt es zahlreiche Bewohner zu bestaunen, auch die beiden Braunbären Siggi und Karla sind hier zu Hause. Neben Spaziergängen durch die Gehege, werden auch verschiedenste Tierpräsentationen, unter anderem Flugvorführungen mit Vögeln und öffentliche Fütterungen, angeboten. Zudem lädt das Café Wild zu einer entspannten Pause ein sowie auch die zahlreichen Grünflächen, die das Gelände zu bieten hat. In der aktuellen Saison hat das Wisentgehege von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, Tickets gibt es für 13 Euro (Erwachsene) und 9 Euro (Kinder).

Die Braunbären leben gemeinsamen mit den Wölfen in einem Gehege. © Quelle: Thomas Hennig

Eine regelrechte Ruhe-Oase bietet auch der Große Garten in Herrenhausen: Neben Springbrunnenplätschern und Blätterrauschen ist hier am kommenden Sonntag das „Trio idem“ zu hören. Ab 12 Uhr musizieren Marlene Fischer (Violine), Rada Petrovic (Akkordeon) und Ines Linares (Violoncello), allesamt Studierende der Musikhochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH), auf der sogenannten Probebühne. Das einstündige Konzert erfordert keinen zusätzlichen Eintritt, das reguläre Gartenticket für 8 Euro (5 Euro ermäßigt) ist ausreichend. Besucherinnen und Besucher können anschließend durch die große Gartenanlage spazieren und die Ruhe genießen.

Weltmarkt am Weißekreuzplatz

Etwas näher am Geschehen des Schützenfests, aber trotzdem noch außer Reichweite, ist der Weltmarkt am Kulturzentrum Pavillon auf dem Weißekreuzplatz. Von Freitag, 30. Juni, bis einschließlich Sonntag, 2. Juli, bietet das Open-Air neben interkulturellem Musik- und Tanzprogramm auch Essen und internationale Verkaufsstände an. Zwar wird es auch hier sicherlich ein wenig trubelig, doch ist die Veranstaltungsgröße um ein Vielfaches kleiner als das größte Schützenfest der Welt. Besucherinnen und Besucher, die dem Schützenausmarsch aus dem Weg gehen möchten, sollten darauf achten, den Weißekreuzplatz nicht über die Innenstadt anzufahren, sondern besser aus östlicher Richtung (Berliner Allee).

Der Weltmarkt möchte lokale Gruppen und Musiker aus Unesco City of Music-Städten unterstützen. © Quelle: Michael Wallmüller (Archiv)

Familienmusical auf der Deister Freilichtbühne

Speziell für Familien bietet sich die Musical-Show „Die schöne und das Biest“auf der Deister Freilichtbühne als gutes Alternativprogramm an. In einer kindergerechten Bearbeitung von Walter Erdmann wird die Geschichte nach Motiven des französischen Märchens „La belle et la bête“ erzählt – besser gesagt, gesungen und getanzt. Tickets gibt es ab 10 Euro, Veranstaltungsbeginn ist um 16.30 Uhr. Die Freilichtbühne in Barsinghausen liegt am Rande des Deisters in einem ehemaligen Steinbruch – in der idyllischen Umgebung bietet sich also eine kurze oder auch längere Wanderung im Vorhinein an.

Filmfestspiele auf dem Rittergut Bennigsen

Der Titel spricht schon für sich: Die „Filmfestspiele CNNN (Calenberger Nicht-Normalfilm-Nächte)“ präsentieren ein außergewöhnliches Filmkunstprogramm. Seit dem 9. Juni wird dafür der Konzertsaal des idyllischen Ritterguts Bennigsen zum Kino umfunktioniert. Der kommende Sonntag ist der letzte Programmtag des sogenannten „Lodderbast“-Kinos: Ab 16 Uhr werden mehrere Kurzfilme für Kinder analog auf dem Projektor laufen, ab 18 Uhr geht es dann mit Programm für die größeren Zuschauer weiter. „Radical Dreamer“ gibt es zu sehen, anschließend wird um 20 Uhr „Aguirre, der Zorn Gottes“ von Werner Herzog gezeigt. Eintrittskarten gibt es für 10 Euro (Erwachsene) und 4 Euro (für Kinder) auf der Website des Guts Bennigsen.

