﻿Kellerbrand in Hannover-Bemerode beschäftigt Feuerwehr und Polizei

Aufregung in einem Mehrfamilienhaus in Hannover-Bemerode: Kurz vor Mitternacht am Donnerstagabend hat die Feuerwehr einen Kellerbrand gelöscht. Das Haus musste aber nicht evakuiert werden.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket