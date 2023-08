﻿Selfies mit Kevin Kühnert: So war die Stimmung bei der SPD am Lister Turm

Hannover. „Schlange stehen bei einer SPD-Veranstaltung? Das habe ich ja seit der Wahl nicht mehr gesehen.“ Es sind Sätze wie diese, die schon vor dem Beginn des Mitgliederabends der SPD-Region Hannover Heiterkeit auslösen. Der Andrang am Biergarten Lister Turm ist groß und die Stimmung locker. Grund dafür ist der Ehrengast des Abends: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.

Der frühere Juso-Vorsitzende ist eine der wichtigsten Stimmen in der Partei – und viele der Anwesenden hoffen wohl auf ein bisschen Kämpfergeist jenseits der zermürbenden Diskussionen der Ampelkoalition in Berlin. Schließlich hat sich der heute 34-Jährige unter anderem 2017 mit einer Anti-Groko-Kampagne einen Namen gemacht. Doch seine Rolle des SPD-Generalsekretärs ist natürlich längst eine andere. Und so fiel seine Rede vergleichsweise zahm aus.

Werbung für demokratische Meinungsvielfalt

„Wir brauchen keinen Bundeskanzler, der dreimal die Woche auf den Tisch haut, sondern wir brauchen einen, der nach Lösungen sucht“, sagt Kühnert und wirbt für den demokratischen Wert, der darin liegt, sehr unterschiedliche Meinungen zusammenzubringen. Er sagt aber auch: „Wir müssen besser werden, wie wir diese Kompromisse aushandeln.“

Großer Andrang im Biergarten Lister Turm: Regionspräsident Steffen Krach und die Bezirksvorsitzende Leyla Hatami stellen SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert Fragen der Mitglieder. © Quelle: Elisabeth Woldt

„Kevin Kühnert weiß, wie man auftritt“

„Ich hätte mir etwas mehr Demut und Selbstkritik gewünscht“, sagt der Bundestagsabgeordnete Adis Ahmetovic aus Hannover im Nachhinein. Kühnerts Prominenz tut das an diesem Abend dennoch keinen Abbruch. Viele SPD-Mitglieder suchen das Gespräch und nutzen die Chance auf ein gemeinsames Selfie – darunter viele junge Leute. „Dass die Veranstaltung so gut besucht ist, zeigt, dass die SPD trotz schlechter Umfragewerte auf dem richtigen Weg ist. Jetzt muss sie nur noch mehr poltern“, sagt Juso-Mitglied und Politik-Student Furkan Zencirkiran. Auch Jarla Gebauer, Ortsvereinvorsitzende der SPD in Wennigsen, freut sich über die neuen Gesichter und das Gemeinschaftsgefühl. „Kevin Kühnert weiß, wie man auftritt.“

Mit 7800 Mitgliedern gehört der SPD-Unterbezirk zu den mitgliederstarken Bezirken. Doch das sei kein Selbstläufer, macht die Regionsabgeordnete und Bezirksvorsitzende Leyla Hatami deutlich. Denn durch den demografischen Wandel sterben viele Mitglieder einfach weg und es komme nicht genug Nachwuchs nach. „Wir ringen um jeden Einzelnen“, sagt Hatami.

