﻿Auto anmelden, Wunschkennzeichen bestellen: Warum kriegt Hannover den Online-Service „i-Kfz“ nicht in den Griff?

Sein Auto von zu Hause aus Zulassen oder Abmelden und schon mal das Wunschkennzeichen reservieren: Das geht eigentlich auch in der Region Hannover. Doch seit mehr als zwei Monaten ist der Onlineservice „i-Kfz“ gestört. Im Umland ist ein Ende noch nicht in Sicht, die Landeshauptstadt erwartet die Behebung in Kürze.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket