Kostenfrei bis 12:55 Uhr lesen

Isernhagen

Sigrid Herzog und Rika Uhle haben ihre Ausbildung zur Lektorin abgeschlossen. Ab sofort dürfen sie selbst Gottesdienste in St. Marien gestalten. Am Sonntag steht ihre Einführung in der Kirche in Isernhagen K.B. an.