Auch dieses Jahr findet wieder das beliebte „KiezKultur“ Festival in Hannover statt. Das Programm umfasst nicht nur über 50 Konzerte, sondern auch zahlreiche Workshops, Lesungen und vieles mehr.

Linden-Nord. Auch dieses Jahr geht wieder das Musik- und Kultur-Festival „KiezKultur“ in Hannover über die Bühne. Besucherinnen und Besucher können sich nicht nur auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm aus über 50 Konzerten auf insgesamt 8 Bühnen freuen, sondern auch auf zahlreiche Workshops, Lesungen, Diskussionsrunden und Live-Podcasts. Neu im Programm ist dieses Jahr außerdem die sogenannte Convention, an der verschiedene überregionale Akteure und Unternehmen der Musikbranche teilnehmen. So wollen die Veranstalter lokalen Kunstschaffenden eine Möglichkeit des Austauschs und zur Knüpfung von Kontakten bieten.