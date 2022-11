﻿Toller Auftritt im Kika: Zohra und Louisa schaffen es mit ihrem Bienenprojekt aber nicht ins Finale

Sie wollen Hannover bunter machen: Zohra (13) und Louisa Boucheloukh (9) stellten beim Kika-Award ihr Projekt zur Rettung der Bienen vor. Es gab viel Lob – aber für das Finale hat es nicht gereicht.

Hannover/Erfurt. Für Zohra (13) und Louisa Boucheloukh (9) aus Hannover war es ein spannender Auftritt vor TV-Kameras: Im Vorentscheid des Kika-Awards waren sie unter den fünf Nominierten in der Kategorie "For our Planet". Die Schwestern haben mit Aktionen einen Bienenfutterautomaten finanziert, in der Corona-Zeit hatten sie mit "versteckten" Samentütchen in der List den Menschen eine Freude bereitet, sie kämpfen für Natur und Pflanzenvielfalt in der Stadt.