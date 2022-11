﻿Kind steuert Auto über Hannovers Messeschnellweg: Wie ein Lkw-Fahrer den Notfall erlebte – und Schlimmeres verhinderte

Andreas Hilpert war in seinem Lkw auf dem Weg nach Hause, als er auf dem Messeschnellweg in Hannover in einen Notfall verwickelt wurde: Ein zehnjähriger Junge hatte das Steuer eines Autos übernommen, weil dessen Onkel am Steuer ohnmächtig geworden. Hier erzählt der Lkw-Fahrer, wie er den Vorfall am 8. November erlebte.

Hannover. Der frühe Dienstagnachmittag des 8. November: Andreas Hilpert fährt in seinem Lkw von seinem Arbeitsplatz in Sarstedt in Richtung Wedemark, wo der 44-Jährige lebt. Wie aus dem Nichts wird er kurz vor 14 Uhr auf dem Messeschnellweg zugleich Zeuge und beherzter Helfer in einer absoluten Notsituation. Denn zeitgleich spielen sich in einem braunen Dacia dramatische Szenen ab: Der 66-jährige Fahrer hat krankheitsbedingt das Bewusstsein verloren – und das Steuer übernimmt dessen zehnjähriger Neffe vom Beifahrersitz aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Fahrgeschick, Mut und der Hilfe von Lkw-Fahrer Hilpert gelingt es dem Jungen aus Laatzen, einen schweren Unfall zu verhindern. Doch bevor der Dacia endlich nach einer rund acht Kilometer langen Fahrt in einer Böschung zum Stehen kommt, müssen die beiden einige brenzliche Situationen meistern.https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1NeI774OANENhF44l6aYEYo12ZGxNz6E&ehbc=2E312F

Hier erzählt Andreas Hilpert in seinen eigenen Worten, wie er die Situation erlebt hat:

„Wie von der Tarantel gestochen an mir vorbeigeschossen“

„Auf der B3 in Höhe des Bischofsholer Damm schoss auf einmal ein Dacia an mir vorbei. Das Auto fuhr und lenkte wie von der Tarantel gestochen. Es raste rechts und links zwischen anderen Fahrzeugen vorbei, kam immer wieder auf den Grünstreifen. Ich konnte selbst nur 70 Stundenkilometer fahren, das Auto war locker doppelt so schnell unterwegs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

,Jetzt rufst du die Polizei’, habe ich mir gedacht. Dann wurde das Auto aber langsamer. Wahrscheinlich ist der bewusstlose Fahrer durch die Lenkmanöver vom Gaspedal gerutscht. Ich konnte den Dacia einholen. Es sah aus, als wenn sich zwei Leute in dem Auto streiten würden. Der eine griff dem anderen ins Lenkrad. Total gefährlich, dachte ich.

Der rettende Lkw-Fahrer: Andreas Hilpert. © Quelle: privat

„Das ist ein Kind am Steuer!“

Wir kamen in die letzte Kurve vor der Ausfahrt am Pferdeturm, ich fuhr jetzt neben dem Dacia. Ich wollte gucken, was Phase ist. Erst dachte ich, dass eine Frau auf dem Beifahrersitz ist. Dann habe ich erkannt: Das ist ein Kind am Steuer! Ich konnte sehen, dass es Angst hat. Auf dem Fahrersitz saß jemand zusammengesackt.

Der Dacia fuhr auf die Ausfahrt am Pferdeturm zu. Wäre der Junge auf die Kreuzung gerast, hätte es Tote gegeben – da ist immer viel Verkehr. Das musste ich verhindern. ,Den drängst du jetzt ab’, habe ich mir gesagt. Also bin ich langsam rübergefahren. Wenn das Auto gegen den Lkw ditscht, ist das nicht so schlimm, als wenn er gegen einen anderen Pkw fährt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fast wäre der Junge noch gegen einen Betonpoller gefahren, konnte aber gerade noch ausweichen. Da hat er gut reagiert. Schließlich konnte ich den Dacia auf den Grünstreifen und in die Böschung drängen. Dann hieß es für mich: Handbremse raus und helfen!

Lesen Sie auch

Das Ende einer turbulenten Fahrt: Ein zehnjähriger Junge ergriff in einer Notsituation das Steuer - und brachte das Auto schließlich erfolgreich zum Stehen. © Quelle: Polizeidirektion Hannover

„Lebt mein Onkel noch?“

Zwei andere Autofahrer hatten wohl schon den Notruf gewählt, und die Polizei war wohl zufällig in der Nähe und schnell da. Außerdem hielten drei oder vier andere Autos an, um zu helfen. Der Mann im Dacia war total verkrampft, es war schwierig, ihn aus dem Wagen zu holen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während andere Menschen Erste Hilfe geleistet haben, habe ich mir den Jungen geschnappt, damit er das nicht mit ansehen muss. Er hat mich bestimmt hundertmal gefragt: ,Lebt mein Onkel noch?’

Ich würde das alles jeden Tag wieder so machen. Denn ich wünsche mir, dass andere sowas auch für mich tun. Aber für mich ist der Junge der Held. Dass er es geschafft hat, keinen Unfall zu bauen. Er hat sich auf jeden Fall ein großes Weihnachtsgeschenk verdient.“

Hilpert berichtet noch, dass er sich bei den Angehörigen erkundigt habe, wie es dem Onkel geht. Die Familie habe ihm zugesagt, dass sich der 66-Jährige bedanken möchte, wenn er wieder auf dem Weg der Besserung ist. Der Junge war mit leichten Blessuren davongekommen.

Polizei ermittelt gegen 66-Jährigen

Aus diesem Grund ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Onkel. „Auch eine kleine oder leichte Verletzung ist erst mal strafrechtlich relevant“, sagt Natalia Shapovalova von der Polizei Hannover. Die Ermittler gehen der Frage nach, ob der 66-Jährige den Unfall möglicherweise hätte vermeiden können, sollte er sich seines Gesundheitszustandes vor Fahrtantritt bewusst gewesen sein. Es handelt sich um einen Anfangsverdacht. „In der Regel werden viele Strafanzeigen dieser Art im weiteren Verlauf eingestellt“, sagt Shapovalova.