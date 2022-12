﻿Kind in Garbsener Baumarkt erschlagen: Ermittlungen gegen Eltern

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen die Eltern des Kleinkindes, das am Wochenende in einem Garbsener Baumarkt erschlagen wurde. Es gehe um den Verdacht der fahrlässigen Tötung. Das Mädchen wurde obduziert, auch der mit Rigipsplatten beladene Einkaufswagen wird analysiert.

Fahrlässige Tötung: Nach dem tragischen Tod eines kleinen Mädchens am Wochenende im Garbsener Hornbach-Baumarkt wird gegen die Eltern ermittelt.

Hannover. Die Ermittlungen zum tragischen Tod eines einjährigen Mädchens in einem Garbsener Baumarkt dauern weiter an. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover nun mitteilt, werde gegen die Eltern ermittelt. Im Raum stehe gegen sie der Verdacht der fahrlässigen Tötung, es sei aber ein Routinevorgang. Die Erziehungsberechtigten hatten den Einkaufswagen mit Rigipsplatten beladen, bevor das Gefährt auf die Tochter kippte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der genaue Unfallhergang sei weiter Bestandteil der Untersuchungen. "Der ist noch nicht klar", sagt die Sprecherin. Das 13 Monate alte Kind wurde am Sonnabend gegen 10.40 Uhr im Hornbach-Baumarkt in Garbsen-Berenbostel schwer verletzt. Ersthelfer kümmerten sich sofort um das Mädchen, die Einjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag das Kind allerdings später seinen schweren Verletzungen.

Kind in Baumarkt erschlagen: Einkaufswagen wird untersucht

Das tote Mädchen sei am Dienstag obduziert worden, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Ein Ergebnis liege aber noch nicht vor. Gleichzeitig laufen auch die Untersuchungen am Einkaufswagen. Die Analyse soll klären, ob möglicherweise auch ein technischer Defekt als Ursache für das Umkippen in Frage kommt.