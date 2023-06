﻿Aus Spargründen: Stadt Hannover zahlt Familien keinen Zuschuss zum Hausbau mehr

Die Stadt Hannover verabschiedet sich vom sogenannten Kinder-Bauland-Bonus, einem Zuschuss für Familien, die auf städtischem Grund ein Einfamilienhaus bauen wollen. Das Förderprogramm sei nicht mehr zeitgemäß, sagt die Stadt. Zudem will sie das Geld einsparen.

Hannover. Rabatt beim Kauf eines städtischen Grundstücks – das hat die Stadt Hannover bisher allen Familien gewährt, die Eigenheime bauen wollten. Nach 26 Jahren will die Stadt den Kinder-Bauland-Bonus streichen, weil er nicht mehr zeitgemäß sei, wie es in einem Verwaltungspapier heißt, das dem Wirtschaftsausschuss am Freitag vorgelegt wurde. Nicht zuletzt verspricht sich die Stadt Einsparungen von 676.000 Euro im laufenden Doppelhaushalt.