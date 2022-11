﻿Kinder und Karriere: An der Medizinischen Hochschule Hannover ist beides möglich – wegen der guten Kinderbetreuung

Christoph Jacobi und Imeke Goldschmidt haben beide sehr herausfordernde Jobs als Ärzte an der MHH – und dazu vier gemeinsame Kinder. Das sei nur möglich, weil die Kinderbetreuung an der MHH stimme, sagen beide. Das Erfolgsrezept: die Betriebskita Campuskinder. Laut Einschätzung der MHH kommen wegen ihr viele Frauen früher und mit mehr Stunden in den Job zurück.

Hannover. Imeke Goldschmidt wollte immer mindestens drei Kinder haben, sagt sie. Aber sie wollte neben dem Familienleben noch mehr: eine herausfordernde Stelle in ihrem Beruf als Ärztin, pädiatrische Gastroenterologin: keinen Job als Teilzeit-Mama auf einem Nebengleis. "Es ist ein legitimes Interesse, Kinder zu haben und gleichzeitig eine anspruchsvolle, herausfordernde Arbeit zu machen", sagt sie. Heute hat sie sogar vier Kinder, sechs, neun, zwölf und 15 Jahre alt – und dazu eine zweigeteilte Stelle in einer Universitätsklinik. Goldschmidt arbeitet zum Teil in der MHH-Kindergastroenterologie, zum Teil forscht sie. Ihr Mann Christoph Jacobi ist Funktionsoberarzt in der Neonatologie, der Früh- und Neugeborenenstation der MHH. Beide arbeiten 75 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie gehören damit zu der eindrucksvollen Anzahl an Menschen in der MHH, die nicht Vollzeit, sondern Teilzeit arbeiten. 9249 Mitarbeiter zählt die Medizinische Hochschule Hannover insgesamt. Ein Drittel von ihnen haben keine volle, sondern eine reduzierte Stelle: 3607 Menschen insgesamt. Teilzeit ist in den verschiedenen Berufsgruppen noch einmal unterschiedlich verteilt: Ein Drittel aller Ärztinnen arbeitet reduziert, unter den Pflegerinnen ist es sogar die Hälfte.

„Unsere Kinder haben sich in der Kita wie zu Hause gefühlt“

Dennoch: Ohne die MHH-Kita, sagen Imeke Goldschmidt und Christoph Jacobi übereinstimmend, hätten sie vermutlich nicht den Mut gefunden, neben der Arbeit in einer Universitätsklinik vier Kinder groß zu ziehen. Dass das möglich war, hat mit den flexiblen Bring- und Abholzeiten in der MHH zu tun. Anders als in manchen anderen Kitas gibt es innerhalb des Rahmens von 5.30 bis 20.30 Uhr keine festgelegten Zeiten dafür, die Kita passt sich an die individuellen Bedürfnisse der Eltern an. Das ist umso wichtiger, weil die beiden Ärzte volle Tage arbeiten, wenn sie arbeiten – und wissen, dass ihre Kinder in der Kita gut betreut sind, bis sie mit ihrer Arbeit fertig sind. Dazu komme das gute pädagogische Angebot. Nicht nur, dass so viele Interessen der Kinder dort gefördert würden. Ihre Kinder hätten sich in der Kita wie zu Hause gefühlt, sagen die beiden. Natürlich habe ihr Familienmodell auch Nachteile: Sie würde sich manchmal wünsche, dass am Wochenende nicht die Frage sei, wer von den Eltern Dienst habe, sondern dass beide frei hätten, sagt Imeke Goldschmidt. Alles in allem lebten sie aber ihren Arbeits-. und ihren Familientraum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Familie statt Vollzeit? Mehr als ein Drittel aller Mitarbeiter an der MHH arbeiten nicht Voll-, sondern Teilzeit. 9249 Angestellte zählt die Universitätsklinik insgesamt. 5642 haben eine ganze, weitere 3607 eine reduzierte Stelle. Die meisten davon sind Frauen. 3029 Frauen, die in einem Teilzeitmodell arbeiten stehen gerade einmal 578 Männer gegenüber. Reduzierte Arbeitsmodelle sind nicht nur unter Männern und Frauen, sondern auch in den verschiedenen Berufsgruppen unterschiedlich verteilt. Die meisten Teilzeitmodelle gibt es an der MHH in der Pflege. Dort arbeitet die Hälfte der Frauen (940 von 1825) reduziert. Bei den Männern sind es gerade einmal 149. Ein Drittel der Ärztinnen (228 von 664) arbeitet im Teilzeitmodell. Dagegen stehen 109 Teilzeitärzte. In der Forschung ist bei den Frauen die Hälfte Teilzeit (869 von 1748 Frauen), die andere Vollzeit beschäftigt. 174 Männer sind auf reduzierten Stellen forschend tätig. jr

Ein Modell, von dem offenbar auch der Arbeitgeber profitiert: Die umfangreichen, schichtgerechten Betreuungszeiten und die pädagogisch wertvolle Betreuung durch Betriebskita führe sehr wahrscheinlich dazu, dass Frauen früher und mit mehr Stunden in den Job wieder einstiegen, heißt es von Seiten der MHH.