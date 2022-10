﻿Aus Personalnot: Immer mehr Kitas in Niedersachsen müssen tageweise Gruppen schließen

Die Personalnot in den Kitas nimmt immer dramatischere Formen an: Nach einer Diakonie-Umfrage müssen mehr als 60 Prozent der Kitas deswegen schon tageweise Gruppen schließen. Was hilft da das Versprechen einer dritten Kraft, die Rot-Grün bis 2027 einführen will?

