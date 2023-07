﻿Kinderklinik Bult: Sexueller Missbrauch in der Jugendpsychiatrie?

Hannover. Sexueller Missbrauch in der Jugendpsychiatrie? Die Staatsanwaltschaft Hannover führt ein Verfahren gegen einen mittlerweile ehemaligen Mitarbeiter des Kinder- und Jugendkrankenhauses Auf der Bult. „Es ist ein Verfahren anhängig gegen den Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Patientinnen“, bestätigt Sprecher und Erster Staatsanwalt Oliver Eisenhauer. Zu den Vorfällen macht er keine näheren Angaben und verweist auf die Kinderklinik. „Die Ermittlungen dauern an.“

Ermittlungen gegen Ex-Mitarbeiter laufen

In der Kinderklinik hält man sich ebenfalls bedeckt. Sprecher Björn-Oliver Bönsch bestätigt, von der Staatsanwaltschaft über Ermittlungen wegen Verdachts von sexuellen Übergriffen gegen den ehemaligen Mitarbeiter in Kenntnis gesetzt worden zu sein. „Wir haben aber zugesagt, keine weiteren Einzelheiten zu kommunizieren.“ Diese kursieren allerdings längst intern. Der mittlerweile nicht mehr im Haus beschäftigte Pfleger soll demnach mehrere Patientinnen in der Jugendpsychiatrie sexuell missbraucht haben.

Die Mitarbeitenden haben davon im Intranet erfahren. Dort sei der Belegschaft bereits vor einigen Wochen mitgeteilt worden, dass die Staatsanwaltschaft gegen einen ehemaligen Kollegen ermittelt. Die betroffenen jungen Patientinnen sollen sich demnach an andere Mitarbeitende gewandt und um Hilfe gebeten haben. Nach Informationen aus dem Umfeld der Klinik sollte über die Ermittlungen Stillschweigen gewahrt werden. Aber auch Externe haben bereits von den Vorfällen gehört. „Meine Tochter war vor Jahren länger wegen Depressionen und Essstörungen in der Klinik. Dort sollen die Patientinnen doch gesund werden – man möchte da bestimmte Bilder gar nicht in den Kopf bekommen“, sagt eine Mutter.

Opfer sind Patientinnen zwischen 13 und 18 Jahren

In der Klinik Auf der Bult ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie auf zwei Stationen untergebracht, die Institutsambulanz sowie eine sogenannte beschützende Station. Auf welcher Station sich die Vorfälle zugetragen haben sollen, ist nicht bekannt. Zur Aufnahme in der Jugendpsychiatrie kommen Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren. Es werden alle Störungsbilder des Jugendalters wie Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen sowie Schulphobien behandelt. Zusätzlich gibt es zwei Spezialsettings zur Therapie von Jugendlichen mit Essstörungen und Traumafolgestörungen.

Die besonders beschützende Station bietet zwölf Behandlungsplätze für Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen. Die Behandlung begleitet ein multiprofessionelles Team – Ärzte, Psychologin, Sozialarbeiter, Erzieherinnen und Kinderkrankenpfleger, Ergotherapeut sowie Lehrerin. Voraussetzungen für eine Behandlung auf der besonders beschützenden Station sind das Vorliegen einer akuten, schwerwiegenden psychischen Erkrankung, die Notwendigkeit des besonders beschützenden, Freiheit einschränkenden Umfelds, die Aussicht auf Behandlungserfolg im Rahmen der besonders beschützenden Behandlung sowie eine richterliche Genehmigung durch das Familiengericht.

Geschickt in der Tarnung

Krankenhäuser als Tatort werden häufig unterschätzt. Sie sollten ein Schutzraum sein, forderte Prof. Jörg Fegert, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Ulm, bei einer Fachtagung „Schutzkonzepte und Kinderschutz im Krankenhaus“, über die das „Ärzteblatt“ berichtete.

Die Täter tarnten ihre Handlungen oft als medizinisch notwendige Interventionen, setzten zum Teil Medikamente ein oder nutzten das Ausgeliefertsein von narkotisierten oder schwer beeinträchtigten Patienten. Viele Täter seien zudem sehr geschickt und manipulativ in der Tarnung ihrer Taten. Gefährdungsanalysen und strukturell verankerte Schutzkonzepte seien deshalb umso wichtiger. Führungskräften in Kliniken komme bei der Implementierung von Schutzkonzepten eine besondere Verantwortung zu. „Ein Schutzkonzept ist gemäß einer Richtlinie für Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche versorgen, in Deutschland vorgeschrieben. Dieser Verpflichtung sind wir natürlich nachgekommen“, betont Bult-Sprecher Bönsch.

