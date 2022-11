﻿Kinderkonferenz: Grundschüler in Hannover fordern mehr Umweltschutz

Hannover. Manche Kinder verzichten sogar auf ihre Pause und arbeiten durch, so wichtig sind ihnen die Diskussionen: Bei der 38. Kinderkonferenz haben sich Dienstag 72 Mädchen und Jungen aus 27 der 57 Grundschulen in Hannover getroffen. Sie wollen herausbekommen, was Grundschülern fehlt und später auch Forderungen an die Stadtpolitik formulieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diskussion im Plenum: Was sind die wichtigsten Themen für Grundschüler in Hannover? © Quelle: Tobias Wölki

In Arbeitsgruppen tragen die Kinder Vorschläge zusammen, die sie mittags allen anderen in der Aula der Grundschule Gartenheimstraße vorstellen. „Keine 6. Stunde mehr“, liest ein Schüler vor. Das gefällt aber nicht jedem im Publikum. „Ach nö. Dann fällt ja die AG aus!“, ruft ein Junge.

Mehr Klettergerüste, Parcours, Trampoline nennen die Kinder. Oder ein echtes Labyrinth. „Oha. Das ist cool!“, kommentiert ein Mitschüler. Die Grundschüler wünschen sich mehr Lehrer, damit nicht so viele Stunden ausfallen. Und leckeres Essen in der Mensa, „dann landet nicht so viel im Müll“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abstimmung per Klebepunkt: Clara wünscht sich mehr Spiele, Pflanzen und Bäume auf dem Schulhof. © Quelle: Tobias Wölki

Doch manche Probleme nennen die Grundschüler besonders häufig: Sie wünschen sich eine saubere und grüne Schule, mehr Umweltschutz und gemeinsame Sportturniere unter den Grundschulen. Erwachsene Helfer fassen alle Vorschläge auf großen Blättern zusammen, die Kinder stimmen ab, indem sie Klebepunkte aufkleben.

Für die Schüler, die bei der Kinderkonferenz mitmachen, ist allein die Erfahrung schon ein Gewinn. Meist sind es die Sprecherin und der Sprecher der einzelnen Grundschulen. Dieses Mal ist außerdem der Schülerrat der Grundschule Gartenheimstraße mit den Klassensprechern fast komplett dabei, weil die Schule Gastgeberin ist.

Mehr Bäume und saubere Toiletten: Das wünscht sich Henry von der Wilhelm-Busch-Grundschule. © Quelle: Tobias Wölki

Ausgesprochen konzentriert und zugleich fröhlich gehen die Grundschüler ihre Aufgabe an. „Es ist sehr spannend. Hier wird sehr viel diskutiert“, sagt der zehnjährige Henry. Auch die achtjährige Clara lobt die Kinderkonferenz. „Ich finde das ganz gut, weil man sich mit anderen aus ganz Hannover besprechen kann. Man kann sich besser verstehen und mehr für die Schulen machen.“

Als die Abstimmung per Klebepunkt ausgezählt ist, stellt Michael Reineke von „Politik zum Anfassen“ das Ergebnis vor. Der Verein organisiert die Kinderkonferenzen seit einiger Zeit im Auftrag der Stadt. „Auf Platz eins ist das Thema: Umwelt!“, ruft Reineke. Die Kinder reagieren mit Rufen und Applaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sportturniere zwischen den Schulen: Das finden Svea und Jannis von der Grundschule Am Sandberge gut. © Quelle: Tobias Wölki

Die Arbeit geht weiter: Bis zum nächsten Treffen formulieren Schüler und Sozialarbeiter in den Grundschulen, was genau sie sich für den Umweltschutz wünschen. Und bei der dritten Kinderkonferenz im Jahresverlauf stellen die Kinder ihre Vorschläge im Rathaus vor.

Lesen Sie auch

„Wir wollen den Kindern das Wort geben, sie haben wirklich kluge Ideen. Die Themen müssen Gehör finden“, sagt Katja Schröder, Leiterin der Grundschule Gartenheimstraße.