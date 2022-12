﻿Düfte und Waffeln für das Personal im Kinderkrankenhaus in Hannover

Großer Einsatz über Wochen und kein Ende in Sicht: Hannoveraner denken an das Team auf der Bult und backen frische Waffeln auf den Stationen.

Hannover. Es ist eine besonders harte Zeit für das Klinik-Team – und viele Hannoveraner denken an die Bult. Vor allem das Pflegepersonal des Kinder- und Jugendkrankenhauses auf der Bult hat schwere Wochen hinter sich – und noch intensive Tage vor sich, da die Infektionswelle immer noch das Geschehen bestimmt. Umso schöner ist es, so der Sprecher der Klinik, Björn-Oliver Bönsch, dass viele Hannoveraner in dieser Vorweihnachtszeit an die Mitarbeitenden denken.

„Hannoversche Unternehmen nehmen am laufenden Adventskalender teil und sammeln mit ihrem Einsatz in den sozialen Medien Spenden. Sogar Publikumsliebling Hendrik Weydandt von Hannover 96 ist mitgelaufen.“

Firmen packen Geschenke

Andere Firmen packen Geschenke für die Patienten oder bringen Schoko-Weihnachtsmänner, Kekse und andere Leckereien vorbei. Vereine, Clubs, Privatmenschen sowie Geschäftsleute übergeben Spielsachen und Geldspenden für medizinische Geräte.

Dazu kommt die Aktion „Firmen packen Geschenke für die Patienten“ – in den Stationen der Kinder- und Jugendpsychiatrie gab es wieder Wunschbäume, an die die kleinen Patienten, die meist längere Zeit in der Einrichtung sind, ihre Weihnachtswünsche hängen konnten. Auch auf den somatischen Stationen liegt es eine bunte Mischung an Geschenken, die der Weihnachtsmann je nach Alter und Geschlecht persönlich verteilt.

Süßes auf Station

Mitglieder des Vereins Freunde auf der Bult, Ehrenamtliche sowie Mitarbeiter im Haus wie Betriebsräte, Vertreterinnen der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Vorständin, Ärztliche Direktorin, Pflegedirektor sowie Personalleiterin haben zudem für die Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen Waffeln gebacken. Und da viele der Pflegekräfte und Ärzte zurzeit die Stationen aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens nicht verlassen können, wurden die Waffeln gemeinsam mit einem „duften Geschenk“ auf die Stationen gebracht. Diese wohlriechenden Gaben wurden extra für die Mitarbeitenden als Dank für ihren Einsatz gespendet. „Das ist schon ein tolles Gefühl, wie die Hannoveraner in diesen Tagen an unsere kleinen Patienten, aber auch an unsere Kollegen und Kolleginnen denken“, sagt Bönsch.