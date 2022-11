﻿Nach Brand am Kinderkrankenhaus: Intensivstation und Notaufnahme sind weiter eingeschränkt

In fünf Minuten war alles geregelt: An der Medizinischen Hochschule haben Kinderintensivstation und Notaufnahme komplikationslos die Akut-Patienten von der Bult übernommen. Dort läuft auch einen Tag nach dem Brand an einem Trafohaus und dem daraus entstandenen Stromausfall noch kein Normalbetrieb.

Hannover. „Die Notfallversorgung in der Notaufnahme steht am Dienstag allerdings nur sehr eingeschränkt zur Verfügung“, sagt der Sprecher. Patienten sollten daher niedergelassene Kinderärzte aufsuchen, die Bereitschaftspraxis der Kinderärzte auf der Bult wurde kurzfristig in die Misburger Praxis von Kinderarzt Thomas Buck verlegt. Bönsch rechnet damit, dass die Techniker und Einsatzkräfte Trafos und Back-Up-System bis zum Dienstagabend wieder an den Start bekommen und damit der Krankenhausbetrieb von Mittwoch an wieder störungsfrei laufen kann – inklusive Notaufnahme und Intensiv-Versorgung.

Ein Trafo läuft mittlerweile wieder, Experten von Feuerwehr und Enercity sind vor Ort. Da die Kinderklinik derzeit aber noch weit entfernt ist vom Normalbetrieb, hat die Klinik alle Patienten, die am Dienstag nicht behandelt werden können, telefonisch informiert. Dazu gehören etwa auch Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren. Die Radiologie sei, so Bönsch, noch nicht voll einsetzbar. Für Ultraschall, Röntgen und CT-Untersuchungen ist die Stromversorgung noch nicht ausreichend, das heißt, wenn diese Geräte ans Netz gehen, wird eine erneute Überlastung befürchtet. Alle anderen Patienten, die einen Termin haben und nicht angerufen wurden, können wie geplant kommen.

Patienten sollten am Dienstag niedergelassene Kinderärzte aufsuchen

Dass mit Einbruch der Dunkelheit am Montag auch alle Lichter in der Bult ausgingen, hat für reichlich Aufregung gesorgt. „Alle Mitarbeiter, auch aus der Administration, sind sofort eingesprungen, um Eltern und Kinder zu beruhigen“, sagt Bönsch. Auch, dass die Einsatzkräfte der Feuerwehr so schnell vor Ort gewesen und die Lage souverän in den Griff bekommen haben, hätte Patienten und ihren Eltern ein großes Sicherheitsgefühl vermittelt.

Gegen 17 Uhr wurde es in der Kinderklinik am Montag plötzlich stockdunkel, alle drei Trafos waren wegen eines Brandes gleichzeitig ausgefallen. Auch das Back-Up-System ist in der Trafostation untergebracht und ließ sich nicht mehr aktivieren. „Da die Trafostation nicht direkt im Gebäude der Bult ist, waren aber zu keinem Zeitpunkt Patienten, Angehörige und Mitarbeiter gefährdet“, betont Bönsch. Nach rund zwei Stunden konnte das Krankenhaus eingeschränkt wieder mit Strom versorgt, ein notwendiges Backup-System allerdings noch nicht installiert werden. Not-Akkus etwa an Beatmungsgeräten laufen bis zu vier Stunden, im OP-Bereich sichert ein gesondertes Notstromaggregat die Versorgung beim Black Out.

Großes Sicherheitsgefühl

Zwei Kinder sind bereits wieder auf die Normalstation verlegt worden – zurück auf die Bult. Die beiden überwachungspflichtigen Patienten bleiben samt Pflegekräften noch auf der Kinder-Intensivstation. Ein Großteil der kleinen Patienten auf der Bult ist nicht auf lebenswichtige Geräte- medizinische Versorgung angewiesen – und wird daher weitgehend vom Strom unabhängig versorgt.

Auch das Pflegepersonal für die kleinen Patienten hat die Bult mit an die Hochschule entsandt. „Eine wichtige Voraussetzung. Wir haben ja Platz und Geräte – aber nicht genug Pflegekräfte“, betont der Mediziner. Die Notaufnahme habe zudem alle Hände voll zu tun gehabt, weil Patienten von der Bult weitergeschickt werden mussten.

Vier Kinder konnten in die MHH verlegt werden, ein Frühgeborenes ins Perinatalzentrum im Henriettenstift Kirchrode sowie zwei aus dem Aufnahmezentrum nach Neustadt und Hameln. „Wir wurden angerufen, und innerhalb von fünf Minuten war alles geregelt, alle wussten Bescheid“, sagt Michael Sasse, Leiter der Kinderintensivstation in der MHH. Bereits nach rund 30 Minuten seien die beatmungspflichtigen Kinder eingetroffen.

Patienten mit Pflegepersonal verlegt

Wegen des kompletten Stromausfalls an der Klinik auf der Bult mussten am Montagabend insgesamt sieben von 160 jungen Patienten in andere Krankenhäuser verlegt werden. „Das war eine Vorsichtsmaßnahme. Kein Kind war in akuter Gefahr, aber da wir nicht wissen, wann die Situation sich entspannt, haben wir die Patienten von der Intensivstation in anderen Häusern untergebracht“, erklärt Klinik-Sprecher Björn-Oliver Bönsch.