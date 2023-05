﻿Kindermord in Wunstorf: 14-Jähriger angeklagt, er verteilte vor der Tat Drohbriefe im Ort

Verbrechen

Der 14-Jährige, der einen gleichaltrigen Jungen in Wunstorf getötet haben soll, wird wegen Mordes angeklagt. Jetzt wurde bekannt: Kurz vor der Tat soll er mehreren Familien in Wunstorf damit gedroht haben, ihr Haus in die Luft zu sprengen.

