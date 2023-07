Landgericht Hannover

Der Rechtsanwalt in seinem Büro: Im Prozess um den mutmaßlichen Mord in Wunstorf verteidigt Dogukan Isik den Angeklagten.

Ein 14-Jähriger soll im Januar einen gleichaltrigen Mitschüler in Wunstorf getötet haben. Am 10. Juli beginnt das Strafverfahren am Landgericht Hannover. Die Verteidigung hat Rechtsanwalt Dogukan Isik aus Hannover übernommen. Er erklärt, warum es seine Aufgabe ist, sich vor den Angeklagten zu stellen.

