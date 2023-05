﻿Kindermord in Wunstorf – ein Ort ringt um Antworten auf die Frage: Wie konnte das geschehen?

Hannover. Über und über ist der Zierkirschenbaum am Rande des kleinen Spielplatzes an der Straße Am Kalkofen in Wunstorf-Blumenau mit Blüten übersät. Sogar einen Namen hat der Spielplatz: „Bärenplatz“ kann man auf einem Holzschild lesen. Passend zum Namen säumen Bären aus Holz den Eingang – und das rosafarbene Blütenmeer leuchtet so schön in der Abendsonne, dass eine Familie mit mehreren Kindern sich davor in Szene setzt und Fotos macht.

Aber die Idylle trügt. Nur wenige Meter von dem Kinderspielplatz entfernt ist Ende Januar 2023 ein schreckliches Verbrechen verübt worden: ein Mord eines 14-jährigen mutmaßlichen Täters an einem gleichaltrigen Mitschüler. Es ist der erste von mehreren Kindermorden, die – obwohl sie sehr selten sind – seit Mitte vergangenen Jahres die Republik erschüttern. Sie sind mit den Vornamen der Opfer verknüpft: Luise oder Anastasia. In Wunstorf-Blumenau ist der 14-Jährige Jan Opfer geworden. Man kann wohl sagen: Der ganze Ort trägt immer noch schwer daran, dass zwei Jugendliche aus seiner Mitte an einem Verbrechen beteiligt sind, das man eigentlich nicht begreifen kann: einer als Opfer und ein anderer mutmaßlich als Täter.

Die Menschen vor Ort wünschen sich Antworten: trotz Jugendschutz

„Bullerbü ist jetzt vorbei“, sagt ein Anwohner auf die Frage, wie die Tat den Ort verändert hat. Auf dem „Bären-Spielplatz“ genießt er mit der zwölfjährigen Tochter eines Freundes den lauen Frühlingsabend. In Blumenau kenne jeder jeden. Umso mehr brauche es Antworten auf die Frage: Wie konnte das geschehen? Was sagt der Mann dazu, dass der mutmaßliche Täter vor der Tat Erpresserbriefe verschickte – und die Polizei weder Schule, noch Jugendamt informierte? Das habe man wohl nicht ernstgenommen, vermutet er. Jugendliche machten ja tatsächlich manchmal solchen Unsinn, ohne dass sich danach etwas Furchtbares ereigne. Der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, wünscht sich, dass aus dem nicht-öffentlichen Prozess Informationen nach draußen dringen, das Motiv beispielsweise. Trotz Jugendschutz. Das sei umso wichtiger, weil die Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft die im Ort immer noch kursierende Hoffnung nachhaltig erschüttert habe, die Tat könne ein Versehen oder zumindest nicht vorsätzlich geschehen sein. Laut Anklageschrift hat der mutmaßliche Täter den Mitschüler unter einem Vorwand an den Tatort gelockt. Er soll das Opfer gefesselt und mit Steinen erschlagen haben. „Wir brauchen Erklärungen“, sagt der Mann, „um das zu verstehen“.

Die Familien von Täter und Opfer sind offenbar befreundet

Das gilt umso mehr, als der Fall sich offenbar stereotypen Deutungsmustern verweigert. Diesen Anschein hat es jedenfalls bislang. Offenbar kommen beide Jugendlichen aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Beide Familien sind gut integriert im Ort, engagiert, im Sportverein oder bei den Pfadfindern, in ihrer Gemeinde, in der Schule. Sie sind offenbar sogar miteinander befreundet. Im Ort erzählt man sich, dass die Familien der beiden Jungen am Wochenende demonstrativ Hand in Hand miteinander spazieren gehen.

Es wäre einer von vielen Versuchen, nach einer so furchtbaren Tat ein bisschen Frieden zu finden. Die Anstrengungen, die Ort und Schule unternehmen, um dies zu erreichen, sind jedenfalls groß. 450 Menschen hören dem Pfarrer der katholischen Gemeinde, der Jans Familie angehörte, bei seinem Abschiedsgottesdienst in der Wunstorfer Kirche zu. Sie lauschen andächtig, als er erzählt, dass der Junge in Russland geboren und dann aus einem Waisenhaus heraus von seinen Eltern adoptiert worden sei. Als ein „besonderes Kind, das viel Aufmerksamkeit brauchte, aber auch neugierig, freundlich und offen gewesen sei“, beschreibt der Pfarrer den Jungen. Weitere 100 Bürger nehmen eine Woche zuvor an einem evangelischen Gottesdienst in der Corvinus-Gemeinde teil.

Schule arbeitet mit renommiertem Jugendpsychiater

Die evangelische Integrierte Gesamtschule Wunstorf bietet Eltern und Schülern ein Bündel an Maßnahmen, um die Tat zu verarbeiten. Beide Jungen waren Schüler des achten Jahrgangs, jedoch in unterschiedlichen Klassen. „Trauer um Jan“ heißt die Rubrik auf der Website schlicht, auf der Hilfsangebote aufgeschlüsselt sind. Zweimal arbeitet der renommierte Kinder- und Jugendpsychiater Lutz Besser außerhalb der Schule mit den betroffenen Klassen. Es sollten Räume geöffnet werden, in denen die Mitschüler der beiden Jungen alles sagen konnten, was sie fühlen, sagt eine Schulpsychologin. Darf man am Tag nach dem Mord überhaupt lachen, ohne Schuldgefühle zu haben? Wer räumt den Spind des toten Jungen aus? Wer sitzt künftig an seinem Platz? Für all diese Fragen will die Schule unter Leitung von Schulleiterin Elke Helma Rothämel Räume schaffen. Drei offene Themenabende für Eltern initiiert sie überdies, dazu unter anderem schulinterne Fortbildungen zum Thema „Mobbing“ oder „gewaltfreie Kommunikation“.

Es ist bemerkenswert, wie offen die Schule auch mit kritischen Fragen umgeht. An einem Vortragsabend des Kinder- und Jugendpsychiaters Lutz Besser meldet sich eine Zwölftklässlerin. So viel Rassismus habe sie in der Schule erlebt, so viele Beleidigungen, homophobe, transphobe Sprüche, klagt sie. Auch in jenem achten Jahrgang, in dem Jan und sein mutmaßlicher Mörder gewesen waren, sei das schlimm gewesen, sagt sie. Lutz Besser fragt sie, was sie solchen Mitschülern am Liebsten ins Gesicht sagen würde – und lässt sie es laut vortragen. In der Aula ist es in diesem Moment ganz still. Eine Mutter meldet sich: Ihr Sohn wurde in der Schule offenbar „Mädchen, Schwuchtel“ genannt, weil er keine kurzen Haare hat. Die Mutter fragt nicht für ihn um Hilfe. Sie will wissen, wie man solche Täter wieder in die Schulgemeinschaft zurückholen kann. „Wie kann man Kindern eine Hand reichen, die um sich schlagen?“, fragt sie.

Schulleiterin der IGS Wunstorf setzt auf Transparenz

„Wir haben uns auf den Weg gemacht, dieses schwerwiegende Ereignis zu verarbeiten “, sagt Schulleiterin Rothämel entschlossen. Dass dabei transparent gemacht wird, dass es an ihrer Schule beispielsweise auch Probleme mit Mobbing gibt, wie an vielen anderen Schulen auch, hält sie offenbar aus.

Bis der Ort insgesamt zur Ruhe kommt, wird es dennoch wohl seine Zeit brauchen.