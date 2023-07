Landgericht Hannover

Wunstorfer Mordprozess gegen 14-Jährigen: Nebenkläger hoffen auf mehr Klarheit zum Tatmotiv

Der Tatort: Eine Brachfläche in Wunstorf-Blumenau.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde am Montag, 31. Juli, das Verfahren gegen einen 14-Jährigen fortgesetzt, der im Januar einen Mitschüler in Wunstorf ermordet haben soll. Doch warum musste ein Jugendlicher sterben? Diese Frage sei noch nicht ausreichend beantwortet, so die Nebenklagevertreter.