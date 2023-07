﻿Darum sind Strafverfahren gegen Jugendliche nicht öffentlich

Hannover. Am Landgericht Hannover beginnt am Montag, 10. Juli, ein Strafverfahren gegen einen 14-Jährigen. Ihm wird unter anderem Mord aus Heimtücke vorgeworfen. Im Januar dieses Jahres soll er seinen gleichaltrigen Mitschüler in Wunstorf getötet haben. Das Verfahren findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Doch warum ist das so?

Eigentlich können diejenigen, die interessiert sind, jederzeit als Zuschauer bei einem Gerichtsverfahren dabei sein. Das regelt der sogenannte Öffentlichkeitsgrundsatz – er ist eine wichtige Prozessmaxime in Deutschland. Er soll nicht weniger als die Rechtsstaatlichkeit eines Verfahrens gewährleisten. Denn auch die Gerichte sollen einer gewissen Kontrolle durch die Öffentlichkeit ausgesetzt sein. Andererseits soll die Öffentlichkeit auch das Vertrauen der Menschen in die Unabhängigkeit der Gerichte stärken.

Jugendliche sind im Strafverfahren besonders geschützt

Doch es gibt Ausnahmen, und dabei geht es vor allem um den Schutz der Verfahrensbeteiligten. Sind diese besonders jung, dann sieht das Gesetz vor, sie besonders zu schützen. Das gilt auch im Strafrecht. Minderjährige können erst ab einem Alter von 14 Jahren strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Auch wenn ein Minderjähriger älter ist, ist sein Handeln nicht automatisch strafbar. Es muss nämlich geprüft werden, ob der Jugendliche überhaupt reif genug ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln.

Für Jugendliche wird das Jugendstrafrecht angewandt – und das unterscheidet sich in vielen Punkten vom Erwachsenenstrafrecht. Es soll vor allem erneuten Straftaten entgegenwirken und ist am Erziehungsgedanken auszurichten. Dem jungen Menschen soll also gemäß seines Alters begegnet werden. Ein wichtiger Punkt ist dabei, dass Verfahren gegen Jugendliche grundsätzlich nicht öffentlich sind. Das soll vor allem dem Persönlichkeitsschutz dienen, es soll aber auch Hemmungen abbauen und Stigmatisierungen vermeiden.

