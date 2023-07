Die Gewalttat von Wunstorf schockiert umso mehr, als der mutmaßliche Täter erst 14 Jahre alt ist. Was muss passiert sein, wenn Kinder Kinder töten? Begreift ein 14-Jähriger schon die Endgültigkeit seiner Tat? Und wie kann er damit leben? Fragen an den hannoverschen Jugendtherapeuten Kurt Brylla.

Herr Brylla, in Wunstorf hat ein 14-Jähriger offenbar einen anderen 14-Jährigen getötet. Wie können Kinder überhaupt so grausam, so gewalttätig werden?