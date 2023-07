14-Jähriger wegen Mordes vor Gericht: Das müssen Sie zum Prozess wissen

Hannover. Die Nachricht erschien unfassbar: Ein 14-jähriger Junge soll Ende Januar in Wunstorf einen gleichaltrigen Mitschüler gefesselt und mit einem Stein erschlagen haben. Kein Unfall im Übermut, sondern eine laut Anklage geplante und heimtückische Tat. Am Montag, 10. Juli, beginnt vor dem Landgericht Hannover der Prozess gegen den Jungen, der seit Januar in Untersuchungshaft sitzt. Und damit kommen die Fragen wieder hoch, die seither die Menschen nicht nur in Wunstorf bewegen.

Wie hat die Tat das dörfliche Wunstorf-Blumenau verändert? Welche Erklärungsversuche gibt es? Und welche Strafe droht dem jugendlichen mutmaßlichen Täter? Unsere Redakteurinnen und Redakteure haben in den Wochen und Monaten nach der Tat viele Aspekte zu dem mutmaßlichen Mord zusammengetragen. Hier finden Sie eine Auswahl.

Worum geht es?

Es begann als Vermisstensuche: Mit Dutzenden Beamtinnen und Beamten, Spürhunden und auch mit Hilfe eines Helikopters durchkämmte die Polizei am 24. Januar ein Waldstück und mehrere Grundstücke in und um Wunstorf auf der Suche nach einem 14-Jährigen. Am nächsten Tag gab es die traurige Gewissheit: Der gesuchte Jugendliche ist tot. Doch der Schock wurde in den folgenden Tagen noch größer, als klar wurde: Es handelte sich mutmaßlich um einen Mord.

Das sagt ein Jugendtherapeut kurz nach der Tat Mord

Die Tat aus Wunstorf schockierte die Menschen weit über die Grenzen der Region Hannover hinaus. Im Interview versucht der hannoversche Jugendtherapeut Kurt Brylla kurz nach der Tat eine Antwort zu finden auf die Frage: Wie kann es sein, dass Kinder andere Kinder töten?

So ging die Schule mit dem Mordfall um

Was macht es mit einer Schulgemeinschaft, wenn einer ihrer Schüler einen Mitschüler tötet? Im Mai sprach Elke Helma Rothämel, Leiterin der Evangelischen IGS Wunstorf, erstmals darüber, wie sie den Tattag erlebte, wie die Schule reagiert hat und warum sie auch mit den Eltern des mutmaßlichen jugendlichen Täters Mitleid hat.

Jugendpsychologe warnt vor Gewalt in Medien

Traumatherapeut Lutz Besser hat kurz nach der schrecklichen Tat Schülerinnen und Schüler in Wunstorf betreut. Im April hielt der Gründer des Zentrums für Psychotraumatologie und Traumatherapie Niedersachsen einen öffentlichen Vortrag in der IGS Wunstorf, bei der auch unsere Redakteurin Katrin Götze anwesend war. „Gewalt macht kalt, krank und tötet“, rief der 71-Jährige dort seinem Publikum zu und warnte, dass eine übertriebene Mediennutzung eine große Gefahr für Heranwachsende darstelle. Der Mordfall von Wunstorf ist kein Einzelfall – auch in Salzgitter oder Freudenberg waren Täter und Opfer Jugendliche.

Welche Strafe droht dem 14-jährigen Mordverdächtigen?

Ein 14-Jähriger tötet einen Gleichaltrigen – ein solches Verbrechen ist unter Jugendlichen äußerst selten und eine Herausforderung auch für das Strafrecht. Unser Redakteur Karl Doeleke hat beschrieben, welche Strafen dem jungen Verdächtigen drohen und warum der Erziehungsgedanke des Jugendstrafrechts in diesem Fall an seine Grenzen stoßen dürfte.

So geht es dem 14-Jährigen in der Jugendstrafanstalt in Hameln

Nach seiner Festnahme und dem Mordverdacht kam der 14-Jährige aus Wunstorf in die Jugendanstalt Hameln. In der mit 661 Plätzen größten Jugendstrafanstalt Deutschlands hat er bislang seine Untersuchungshaft verbracht und könnte auch nach einer Verurteilung dort landen. Wie lebt es sich hinter Gittern? Wie wurde der jugendliche Mordverdächtige behandelt? Unsere Redakteurin Jutta Rinas beschreibt, wie der Alltag hinter Gittern aussieht.

Wie ein Ort seine Wunden heilen will

Für den Ortsteil Wunstorf-Blumenau war die Tat ein tiefer Schock, der das Dorf nachhaltig verändert hat. „Bullerbü ist jetzt vorbei“, sagte ein Anwohner, als unsere Redakteurin Jutta Rinas vier Monate nach der Tat den Ort besuchte. Doch in ihrer Reportage beschreibt sie auch, wie sich die Menschen dort bemühen, sich von der schrecklichen Tat nicht auseinanderreißen zu lassen.

