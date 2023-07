﻿Ihre Ballettkinder sind bei AIDA Opera dabei

Hannover. Ihren Berufswunsch hatte Anka Dietrich (29) mit drei Jahren gefunden: „Balletttänzerin“, sagt sie. „Ich war ein zartes Kind und meine Mutter meinte, dass ich daher zum Ballett müsse. Zum Glück: Seit meiner ersten Stunde ist Ballett in meinem Herzen und ich werde solange es geht tanzen.“ Vor vier Monaten hat die Profitänzerin an der Kronenstraße in der Oststadt „Ankas Tanz Atelier“ eröffnet und mit diesem viel vor: Im Februar 2024 stellt sie die Kindertanzgruppe für die „AIDA Opera“.

Die Faszination für den Tanz hat sie durch die Teeniezeit getragen: „Mit elf Jahren habe ich mit Spitze begonnen.“ Ein Höhepunkt in der Jugend: Sie wird als 14-Jährige beim Casting der Oper für den Sommernachtstraum genommen. „Wir Kinder bekamen maßgeschneiderte Kostüme und standen mit den Profis auf der Bühne. Das hat meine Tanzliebe weiter gesteigert.“ Neben Ballett lernt sie Jazz- und Modern Dance, was ihr viel Freude bereitet. „Aber meine Liebe ist beim Ballett geblieben, darauf baut alles auf.“

Corona machte ihr einen Strich durch ihre Karriere: Balletttänzerin Anka Dietrich will jetzt im Duo noch einmal selbst durchstarten. © Quelle: Christian Behrens

Trotzdem probiert sie es kurz mit der Vernunft, studiert nach dem Abi Jura in Hannover, hält aber nicht lange durch. „Nach drei Semestern sagte ich mir: Oh, Gott, ich tanze gar nicht mehr! Von heute auf morgen habe ich das Studium geschmissen und in Hamburg eine tanzpädagogische Ausbildung an der Lola Rogge-Schule gemacht.“ Die fast 100-jährige Lola-Rogge-Schule zählt zu den renommiertesten Tanzschulen.

Weltmeisterschaft fällt aus

Parallel startet sie ihre Karriere, sie schafft den Sprung in Hamburgs Bundesligamannschaft für Jazz und Modern Contemporary (JMC), feiert mit ihrem Team große Erfolge. Doch dann wirft sie, wie viele Sportprofis, das Virus aus der Bahn: „2019 standen wir in den Startlöchern, haben viel trainiert. Wir waren bei den deutschen Meisterschaften, haben uns für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Und dann: Corona!“ Zwar findet die Weltmeisterschaft doch noch in Polen statt, aber sie kann nicht mitfahren, die zweite Impfung fehlt.

Tanzen soll vor allem Freude machen: Anka Dietrich will sich im Herbst mit ihrer Tanzpartnerin für die Weltmeisterschaft qualifizieren. © Quelle: Christian Behrens

Bis heute tanzt sie in der Mannschaft, im Herbst nimmt sie mit einer Partnerin an den Tanzduos im Modern Dance teil, bei den Ranglistenturnieren können sie sich für die WM qualifizieren. Ihre Erfolgschancen stehen gut: „Wir kommen beide aus dem Ballett, beherrschen die Grundtechnik perfekt.“

Ballettkinder treten auf

Und so besteht ihr Leben fast nur noch aus Tanz. Ihr Urlaub: „Ein Tag mit meinem Freund in Cuxhaven.“ Denn noch macht sie in ihrer Schule alles allein, vom Management bis zu den Kursen. „Es ist meine Leidenschaft, mein Baby, da macht selbst das Putzen Spaß!“, findet sie und lacht.

Wir sind ein Team: Anka Dietrich ist es wichtig, den Kindern wie Holly (von links), Elena und Lea auf Augenhöhe zu begegnen und ihre Fragen ernst zu nehmen. Im Februar gibt es den ersten großen Auftritt der Ballettschule bei AIDA Opera in der ZAG Arena. © Quelle: Christian Behrens

Ihren Kindern will sie diese Freude weitergeben. „Ich will, dass sie von sich aus das Tanzen und die Bewegung lieben. Ich wünsche mir, dass sie als Tänzer hier rausgehen, nicht als Primaballerina.“ Dabei und da kommt die Balletttänzerin wieder durch wird viel Wert auf Haltung gelegt: „Das ist die Grundlage!“

Und so kommt es auch, dass sie jetzt einige Schülerinnen auf ihren ersten großen Auftritt vorbereitet: Sie tanzen bei der großen AIDA Opera mit den Profis am 25. Februar in der ZAG-Arena. Anka Dietrich ist sehr stolz, dass sie nach so kurzer Zeit nach Gründung der Schule den Zuschlag bekommen hat: „Ich freue mich sehr, das wird für meine Schülerinnen so ein prägendes Erlebnis wie damals in der Oper für mich“, glaubt sie. „Wer da auf der Bühne gestanden und vor so vielen Zuschauern getanzt hat, den haut nicht mehr so leicht etwas um, der geht danach gestärkt durchs Leben!“

