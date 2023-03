﻿Wie kommt das Mittagessen in Hannovers Kitas an?

Hannover. Während die Stadt Hannover beim Schulessen das Bestell- und Bezahlsystem zentralisieren will und die Schulen von Lieferdiensten angefahren werden, ist das Mittagessen in der Kita vor allem eine handgemachte und dezentrale Angelegenheit. In den meisten der knapp 470 Kindertagesstätten in Hannover, in denen insgesamt mehr als 24.000 Kinder betreut werden, wird mittags selbst gekocht. Träger berichten, dass Eltern genau darauf zunehmend besonderen Wert legen. „Das ist auf alle Fälle ein Qualitätsmerkmal für eine Einrichtung“, sagt etwa Christina Tegtmeier, Fachberatung Kita beim Caritasverband Hannover. Es gehe nicht nur um Nahrungsaufnahme, sondern um das gemeinsame Zubereiten, Kochen und Essen, betont Uta Funke vom Stadtkirchenverband. Essen sei auch ein Kulturgut. Die Kinder könnten sehen, was aus bestimmten Zutaten entstehe.

„Kinder sehen, dass geliefertes Essen nicht die Normalität ist“

Selbstgekochtes Kita-Essen gilt als pädagogisch wertvoll. © Quelle: Rolf Zöllner/dpa

Ingrid Kröger von der Arbeiterwohlfahrt drückt es so aus: „Selber kochen ist für uns ein wesentlicher Baustein für die gesunde Entwicklung der Kinder und der Erziehung zu einem gesunden Verhalten.“ Kinder könnten den Essensplan mitbestimmen und erkennen, dass geliefertes Essen nicht die Normalität sei. Sie würden die Essensbestandteile in ihrer Ursprungsform sehen, könnten teilweise mithelfen und lernen, die Arbeit und das Essen wertzuschätzen.

Bei den 46 städtischen Kitas wird bereits in 32 selbst gekocht, der Anteil sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut worden, teilt eine Stadtsprecherin mit. Fünf Kitas werden direkt von städtischen Küchen beliefert. Weitere neun Kitas kochen nach Stadtangaben selbst unter Einbezug von Tiefkühlkomponenten, die von Lieferanten bezogen werden. Die Verpflegung in den städtischen Kitas folge den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Dazu gehören Vorgaben wie nur einmal in der Woche Fleisch, aber viel Obst und Gemüse anzubieten und auf regionale und ökologisch angebaute Zutaten zu setzen.

Lieferdienste bringen Teilkomponenten oder ganze Menüs

Kinder können beim Kochen mithelfen oder auch den Speiseplan mitbestimmen. © Quelle: Christin Klose/dpa

Caterer wie Meyer Menü oder Apetito liefern entweder komplette Menüs in die Kitas oder spezielle Komponenten wie Gemüse, Nudeln oder Reis, die dann gekühlt in den Einrichtungen ankommen und noch einmal erwärmt und auf Teller umgefüllt, teils auch durch eigene selbst gekochte Bestandteile ergänzt werden. Viele Träger haben in ihren Einrichtungen seit Jahren festangestellte Köche oder Küchenhilfen. Wenn die Köchin oder der Koch krank wird, dann weichen viele Kitas vorübergehend auf Lieferdienste aus. Die Nachfrage nach spontanen Bestellungen habe zuletzt leicht zugenommen, berichtet Siegfried Gohla, Geschäftsführer von Meyer Menü Hannover. Das Unternehmen beliefert nach eigenen Angaben zwischen 120 bis 140 Kitas in der Region Hannover.

Auch Apetito fährt regelmäßig Kitas in Hannover an, bietet tiefkühlfrische Menüs und Menükomponenten, die ebenfalls individuell zusammengestellt und vor Ort zubereitet werden. Den vollen Service bietet die sogenannte Wichtelküche: Dabei bestücken die Apetito-Mitarbeiter den Ofen in der Kita, die Zubereitung startet per Zeitschaltuhr automatisch, durch die punktgenaue Zubereitung bleibe das Essen frisch, vitaminreich und geschmackvoll, unterstreicht das Unternehmen.

Eltern zahlen 35 Euro Essensgeld im Monat

Für das Mittagessen zahlen Eltern in Hannover derzeit 35 Euro im Monat Essensgeld, ab 2024 sind es dann 40 Euro. Die tatsächlichen Kosten deckt dies aber nicht. © Quelle: Andreas Arnold/dpa

Eltern von Kita-Kindern, die ein Mittagessen erhalten, zahlen in Hannover auch nach Abschaffung der Kita-Gebühren in Niedersachsen monatlich ein sogenanntes Essensgeld von 35 Euro, das aber längst nicht die tatsächlichen Kosten abdeckt. Im Jahr 2024 sollen es dann 40 Euro sein. Die Stadt rechnet für die tägliche Zubereitung einer Hauptmahlzeit in allen Kitas für Personal und Sachkosten durchschnittlich etwa 100 Euro pro Monat. Der von der Stadt zu tragende Zuschussbedarf liege nach Abzug des Essensgeldes bei etwa 65 Euro, heißt es.

Einige Träger erheben von Eltern noch extra Beiträge, etwa für ausschließlich Biokost. So wie die Nachfrage nach selbst gekochtem Essen steige bei den Familien auch der Wunsch nach Sonderkost, berichten die Träger und Essenslieferanten, etwa aus religiösen oder gesundheitlichen Gründen, dem trage man selbstverständlich Rechnung. In Kitas in bestimmten Stadtteilen mit vielen muslimischen Familien gebe es grundsätzlich nur Halal-Kost (Fleisch von Pflanzenfressern, Frischmilch, frisches Obst und Gemüse) oder stehe zumindest kein Schweinefleisch auf dem Speiseplan.