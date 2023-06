﻿Kindesmissbrauch in Uetze: Jüngstes mutmaßliches Opfer war fünf Jahre alt

Hannover. Die Eltern vertrauten ihm arglos ihre Kinder und deren Spielkameraden an: Offenbar über viele Monate hinweg beaufsichtigte ein 46-jähriger Mann aus der Gemeinde Uetze in der Region Hannover vor allem an den Wochenenden immer wieder Kinder in seiner Wohnung, auch für Übernachtungen. Das Vertrauen der Eltern und der ihm schutzbefohlenen Kinder soll er dabei schwer missbraucht haben.

Mutmaßlicher Täter meidet Blick zur Nebenklage

Seit Montag, 19. Juni, muss er sich vor dem Landgericht Hildesheim wegen schweren sexuellen Missbrauchs, sexuellen Missbrauchs, zum Teil in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, und dem Herstellen kinderpornografischer Schriften verantworten. Zudem soll er mehr als 2500 kinderpornografische und 40 jugendpornografische Dateien auf Handy und Laptop gespeichert haben. Seine acht mutmaßlichen Opfer waren zwischen fünf und zwölf Jahre alt.

Beim Betreten des Gerichtssaals stolperte der 46-Jährige fast über seine eigenen Füße, so sehr war er damit beschäftigt, sein Gesicht zu bedecken. Die Kapuze hatte er sich tief ins Gesicht gezogen. Er trug einen Mundschutz, hielt sich dazu einen Papierblock vors Gesicht. Während der Anklageverlesung mied der ungepflegt wirkende Mann mit den zotteligen, grauen Haaren und dem Vollbart jeden Blick in Richtung Nebenklage, wo der Vater mehrerer mutmaßlicher Opfer wie versteinert saß.

Öffentlichkeit wird ausgeschlossen

Drei Jungen zwischen neun und elf Jahren soll der Mann zwischen Juli 2021 und Juni 2022 jeweils vorgetäuscht haben, er müsse Fieber bei ihnen messen. Tatsächlich soll er das zu seiner sexuellen Befriedigung genutzt haben. Allein für diese Taten können nach Angaben eines Gerichtssprechers Freiheitsstrafen nicht unter zwei bis 15 Jahre ausgesprochen werden.

Ein weiteres Ritual war es offenbar, dass er Kinder im Schlafzimmer nötigte, den Po zu entblößen und sich bäuchlings über seine Knie zu legen. Er soll sie mit der Hand oder mit dem Kochlöffel zum Zwecke seiner sexuellen Erregung geschlagen haben und fügte den Kindern dabei laut Anklage erhebliche Schmerzen zu. Dazu berührte er die Kinder unsittlich und fertigte von ihnen kinderpornografische Bilder an.

Der Angeklagte ist nach Angaben des Vorsitzenden Richters „einschlägig vorbestraft“ und erklärte sich laut Anwalt bereit, ein Geständnis abzulegen. Ein Sachverständiger soll klären, ob er schuldfähig ist. Zum Schutz der Intimsphäre der Kinder und des Angeklagten wurde nach der Anklage die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

