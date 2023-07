﻿Kindesmissbrauch in Uetze: Täter zu sieben Jahren Haft verurteilt

Hannover. Ein wegen unter anderem wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs angeklagter Mann aus der Gemeinde Uetze in der Region Hannover ist vom Landgericht Hildesheim zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Angeklagt waren Straftaten an insgesamt acht Kinder aus drei verschiedenen Familien. Das jüngste war laut Anklage fünf Jahre alt.

Jüngstes Opfer war laut Anklage fünf Jahre alt

Das Gericht habe den 46-Jährigen in drei Fällen wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs für schuldig befunden, sagte ein Gerichtssprecher. In zwei der Fälle sei er in Tateinheit mit dem Erstellen eines kinderpornografischen Inhalts verurteilt worden. In weiteren fünf Fällen sei der Angeklagte wegen sexuellen Missbrauchs in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt worden. Auch hier habe er in drei der Fälle kinderpornografische Inhalte erstellt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Zu den Übergriffen war es zwischen Juli 2021 und Juni 2022 gekommen. Laut Anklage hatte der alleinlebende Mann in seiner Wohnung in Uetze auf die Kinder aufgepasst. Gegenüber den Eltern der Opfer gab er sich als vertrauenswürdige Aufsichtsperson aus. Teilweise seien ihm die Fünf- bis Zwölfjährigen für Übernachtungen am Wochenende anvertraut worden, sagte ein Gerichtssprecher nach dem ersten Verhandlungstag.

Angeklagter war weitgehend geständig

Drei Jungen zwischen neun und elf Jahren soll der Mann jeweils vorgetäuscht haben, er müsse Fieber bei ihnen messen. Tatsächlich soll er das zu seiner sexuellen Befriedigung genutzt haben. Ein weiteres Ritual war es offenbar, dass er Kinder im Schlafzimmer nötigte, den Po zu entblößen und sich bäuchlings über seine Knie zu legen. Er soll sie mit der Hand oder mit dem Kochlöffel zum Zwecke seiner sexuellen Erregung geschlagen haben und fügte den Kindern dabei laut Anklage erhebliche Schmerzen zu. Dazu berührte er die Kinder unsittlich und fertigte von ihnen kinderpornografische Bilder an.

Der Angeklagte war nach Angaben des Gerichtssprechers weitgehend geständig. Nach Angaben des Vorsitzenden Richters am ersten Verhandlungstag war der Mann überdies „einschlägig vorbestraft“. Zu Beginn stand auch eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder eine Sicherungsverwahrung im Raum. Ein Sachverständiger stellte allerdings eine voll umfängliche Schuldfähigkeit fest. Zum Schutz der Intimsphäre der Kinder und des Angeklagten wurde nach der Anklage die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

