﻿Kirchabriss in Ledeburg: Anwohner schimpfen über Staub und Vibrationen

Hannover. Der Abriss der ehemaligen Bodelschwinghkirche in Ledeburg verärgert seit Monaten die Nachbarinnen und Nachbarn. Sie berichten von massiv zugestaubten Autos, zugesetzten Heizungs- und Lüftungsanlagen, Lärm und Erschütterungen, die mittlerweile Risse in den Häusern verursachten. Mitten im Wohngebiet ragen die Schuttberge aus zerkleinertem Abbruchmaterial inzwischen drei Stockwerke hoch empor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was die Anwohner besonders erzürnt: Beobachtungen zufolge soll auf der Abbruchbaustelle nicht nur das Betonmaterial des Nachkriegs-Kirchenbaus zerkleinert und zerschreddert worden sein, sondern zusätzlich auch Material, das von fremden Baustellen herbeigeschafft worden sein soll. Sowohl das Abbruchunternehmen Oko-tech aus Hessisch Oldendorf als auch der Auftraggeber, das Bauunternehmen Lenzhäuser aus Hannover, dementieren dies scharf.

Abriss Bodelschwinghkirche: Betonschutt bis zum dritten Stock

Anwohnerin Brigitte Müller berichtet gegenüber dieser Redaktion, dass ihre Nachbarin einem Lkw hinterhergefahren sei, um zu überprüfen, woher der angelieferte Bauschutt komme. Dabei habe man ein Abbruchgrundstück in Langenhagen identifiziert. Möglicherweise geschah das aber unter der Regie eines anderen Abbruchunternehmens: Oko-tech ist erst seit wenigen Wochen auf der Baustelle aktiv, offenbar haben mehrfach Firmen gewechselt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Region als Aufsichtsbehörde bestätigt zwar, dass auf der Abbruchbaustelle mitten im Wohngebiet auch Fremdmaterial abgelagert wurde. Zur Herkunft aber gibt sie keine Informationen. Nach Angaben von Oko-tech auf neuerliche Anfrage hieß es dann, es handele sich um Material, das nachts von Unbekannten auf dem Grundstück illegal abgeladen wurde. Bauunternehmer Dirk Lenz bestätigt das. Nachbarn hätten etwa zwei Kubikmeter Betonpflastersteine entsorgt und Baustahl gestohlen. Die Polizei sei informiert.

In Ledeburg bis August Abbruch

Das evangelische Kirchengebäude war wegen des Mitgliederschwunds in den Gemeinden überflüssig geworden. Der Abriss zieht sich seit Januar und wird nach Firmenangaben voraussichtlich noch bis August dauern. Derzeit werden die Fundamente zertrümmert. Man finde immer weitere Fundamentsstücke, die nicht eingezeichnet worden seien, erzählt ein Mitarbeiter des zuständigen Abrissunternehmens Oko-tech.

Vor dem Abriss: Die Bodelschwingh-Kirche in Ledeburg in der Meyenfeldstraße. © Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Helge Bernotat berichtet von Rissen in der Hauswand und dass Behörden für betroffene Bürger nicht erreichbar seien. „Ich wurde andauernd weitergeschickt, um dann erneut zu hören, dass man mir nicht helfen kann, weil das in das Aufgabengebiet einer anderen Behörde fällt“, sagt Bernotat. Er zweifele unter anderem an einem Bodengutachten, das sandigen Boden und damit schlechte Vibrationsübertragung nachweisen soll. Um die Schwere der Erschütterungen zu dokumentieren, habe er „ein Glas Wasser auf eine Heizung gestellt, die mit der Außenwand verbunden ist, und dann gefilmt, wie sehr das Wasser im Glas während des Bohrens schwappt“.

Lenzhäuser errichtet Neubauten mit 74 Wohnungen

Die am zweiten Weihnachtstag 2021 entwidmete Bodelschwinghkirche war zwischen 1963 und 1964 gebaut worden. Das zweigeschossige Bauwerk hatte einen freistehenden Kirchturm ähnlich der Athanasiuskirche in der Südstadt sowie reiche Plastiken und Reliefs an der Fassade.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ärger um den Abriss der ev. Bodelschwingh-Kirche in Ledeburg. © Quelle: Nancy Heusel

Auf dem Grundstück an der Ecke von Immelmann- und Meyenfeldstraße will das Unternehmen Lenzhäuser Neubauten gegen den Wohnungsmangel in Hannover wachsen lassen. 74 neue Wohnungen und 50 Tiefgaragen sollen entstehen. Doch zunächst muss der Abriss abgeschlossen sein.

Fertigstellung im Sommer 2024 geplant

Unternehmer Lenz betont, dass im Neubau mehr als die Hälfte der Wohnungen als sogenannte Belegwohnungen entstehen für Menschen mit sehr geringem Einkommen. Baubeginn soll im Sommer nach Fertigstellung des Abbruchs sein, die Fertigstellung sei für den Sommer 2024 geplant. Das Gebäude wird mit Solartechnik, Hybridheizung, Passivhausfenstern und barrierearmen Bädern sehr modern erstellt.

HAZ