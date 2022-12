﻿Gleich zwei Gütesiegel: Hannah-Arendt Gymnasium in Barsinghausen ist eine sportfreundliche Schule ohne Rassismus

In Hannover hat Per Mertesacker ein Heimspiel auf Kufen

Auch er ist heiß auf Eis: Ex-Fußballnationalspieler Per Mertesacker (38) ist Teil eines Teams bei der einmaligen Eissause am 17. Dezember in der Heinz-von-Heiden-Arena. Uns hat der Hüne aus Hannover vorab von seinem Bruder, dem besonderen Besuch in seiner Heimat und der Balance an Weihnachten erzählt.