Katholische Kirche – bleiben oder gehen? Diskussion im Aufhof Hannover

Hannover. Rund 4000 Menschen sind 2022 allein in der Region Hannover aus der katholischen Kirche ausgetreten. Skandale bestimmen das Bild der Kirche in der Öffentlichkeit. Was spricht dafür, zu bleiben – und was dafür, zu gehen? Warum bleiben Menschen in der Kirche? Und wie fühlen sich jene, die ihr den Rücken gekehrt haben? Über diese Themen diskutiert der Kabarettist Matthias Brodowy, der kürzlich von der katholischen zur evangelischen Kirche übergetreten ist, mit dem HAZ-Redakteur und praktizierenden Katholiken Simon Benne sowie der Schauspielerin Alrun Hofert.

Bei der Veranstaltung „Should I stay or should I go“, die in der Reihe „Kulturgespräche St. Clemens“ über die Bühne geht, sollen auch Besucherinnen und Besucher miteinander ins Gespräch kommen: „Es soll um etwas gehen, was eher selten vorkommt – ein Austausch zwischen denen, die in und denen, die außerhalb der Kirche sind“, sagt Organisator Thomas Harling, Kulturreferent der katholischen Kirche Hannover.

Die Veranstaltung beginnt im Aufhof (früheres Kaufhof-Gebäude, Schmiedestraße 12) am Freitag, 1. September, um 16 Uhr. Es moderiert die Journalistin Agnes Bührig. Um Anmeldung unter www.kath-kirche-hannover.de/kulturgespraeche wird gebeten.

