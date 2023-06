﻿Kita-Ausfälle: Unter diesen Bedingungen erhalten Eltern in Hannover ihr Geld zurück

Hannover. Eltern in Hannover erhalten bei längeren Ausfällen bei den Betreuungszeiten in ihrer Kita Geld von der Stadt Hannover zurück. Das sagte ein Vertreter der Stadtverwaltung jetzt im städtischen Jugendhilfeausschuss. Rechtlich gesehen bestehe zwar die Verpflichtung der Eltern, ihre Kita-Beiträge zu bezahlen – bei Abwesenheit des Kindes und auch wenn die Einrichtung geschlossen habe. Dieser Passus in den städtischen Verträgen beziehe sich aber nur auf die normalen Schließzeiten. Darüber hinaus habe die Stadt für die Kita-Beiträge auch eine bestimmte Leistung zu erbringen. Wenn sie die Betreuungszeiten über einen längeren Zeitraum nicht gewährleisten könne, könne sie auch kein entsprechendes Entgelt fordern.

Kita-Stadtelternrat fordert mehr Transparenz bei Erstattung

Die Stadtverwaltung antwortete damit auf eine Anfrage des Kita-Stadtelternrates. Dieser hatte aus seinen Reihen die Rückmeldung bekommen, dass die erfolgten Ausfälle bislang dem überwiegenden Teil der betroffenen Familien nicht anteilig rückerstattet worden seien. Wenn eine Erstattung erfolgt sei, habe es sich um Einzelfälle gehandelt, bei denen nicht transparent geworden sei, nach welchen Kriterien die Stadt rückerstatte. Eltern in Hannover müssen zurzeit die Betreuung ihrer Kinder in der Krippe und im Hort Gebühren zahlen. Insbesondere Fachkräftemangel und hohe Krankenstände führen zurzeit zu Ausfällen bei der Betreuung.

Wenn eine Einrichtung eine Woche im Monat geschlossen sei, falle auch nur das Entgelt für die übrigen drei Wochen an, hieß es jetzt in dem Ausschuss weiter. Werde in einer Kita für einen Monat die Ganztagsbetreuung auf eine Dreiviertelbetreuung reduziert, werde nur ein entsprechendes Kita-Entgelt fällig. Es gebe noch andere Fall-Konstellationen: Kitas, in denen einzelne Tage ausfielen, Kitas, in denen einzelne Gruppen ausfielen. In diesen Einzelfällen regele man die Erstattung gemeinsam mit der Einrichtung: „Wir schauen, wie viel ausgefallen ist und nehmen eine entsprechende Erstattung vor“, sagte der Verwaltungsvertreter weiter. Ein Elternbrief werde auch an andere Träger vermittelt, sodass diese sich daran orientieren könnten.

Keine generelle Regelung bei Früh- und Spätdiensten

Auf eine generelle Regelung für den Fall, dass eine Kita den Früh- oder Spätdienst für eine gewisse Zeit gar nicht mehr anbietet, will sich die Stadt aber nicht festlegen. Randzeitenbetreuungen seien bei der Stadt nicht gesondert entgeltpflichtig. Erstattungsszenarien ließen sich allein hieraus nicht ableiten, heißt es in der Antwort auf eine Anfrage dieser Redaktion.

Der Kita-Stadtelternrat hat die Verwaltung zudem aufgefordert, beim Land zeitnah Daten und Statistiken aus den Jahren 2022–2023 anzufordern, in denen Ausfallzeiten von Einrichtungen dokumentiert sind. Diese sollten dem Elternrat weitergeleitet werden. Bislang habe man keinen verlässlichen Überblick mit belastbaren Zahlen darüber, in welchem Maße die vertraglich zugesagten Betreuungszeiten von allen Kindertagesstätten im Stadtgebiet nicht erbracht worden seien, heißt es in einem Antrag.

Man könne vor allem bei berufstätigen Eltern nicht davon ausgehen, dass sie jede Einschränkung der Kinderbetreuung selbst auffangen können, sagt Bartos Kulasek vom Kita-Stadtelternrat. Manche Eltern zahlten bei Ausfällen in der Kita quasi doppelt für die Betreuung, einmal über den Kitabeitrag und dann für einen Babysitter. Der Ausfall der verlässlichen Betreuung könne zu existenziellen Problemen für die Familien führen — auch auf wirtschaftlich-finanzieller und sozialer Ebene. Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski sagte die Weiterleitung der Anfrage an das Land im Ausschuss zu.

