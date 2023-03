Einfach nur kochen? Mit gemeinsamen Kochaktionen will eine Kita in Hannover-Vahrenwald die Familienidentität der Kita-Kinder stärken. Eine russische Flagge auf einem Plakat kurz vor dem Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine hat aber für Ärger gesorgt.

Was hat Politik in der Kita verloren? In einem Kindergarten in Hannover-Vahrenwald hat ein Werbeplakat für eine gemeinsame Kochaktion jetzt Wirbel ausgelöst. Denn geworben wurde dort mit einer russischen Flagge – und das kurz vor dem Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine.

