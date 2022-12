﻿Kinderladen Edenstraße droht das Aus: Kita sucht neues Zuhause in der List

Wie geht es weiter mit dem Kinderladen Edenstraße in der List? Der Vermieter hat der Kita gekündigt, nun werden die Kinder in Containern an der Isernhagener Straße betreut. Doch auch das ist keine Dauerlösung.

Hannover. Der Kinderladen Edenstraße in der List steht vor dem Aus. Der Vermieter hat der elterngeführten Kita zum Jahresende gekündigt. Nun ist der Kinderladen vorübergehend in Container an der Isernhagener Straße gezogen – doch auch dort kann er nicht für ewig bleiben. Sollte die Kita bis Ende 2024 kein neues Zuhause finden, muss sie endgültig schließen. Nun hoffen die Betreiber auf Unterstützung aus dem Viertel.

Bereits 2018 hatte der Hausbesitzer angekündigt, den bestehenden Mietvertrag auslaufen zu lassen. Der Kinderladen sei „kein geeigneter Mieter mehr“, habe er mitgeteilt – so berichten es die Mitarbeiter der Kita. Auf ein Kaufangebot habe der Vermieter anschließend ebenso wenig eingehen wollen wie auf die Möglichkeit, die Miete zu erhöhen. Nach 51 Jahren an der Edenstraße musste der Kinderladen daher Ende November seine Sachen packen.

Behördliche Vorgaben erschweren die Suche

Der Vorstand des Kinderladens hält nun weiter nach neuen Räumen in der List oder der Oststadt Ausschau. Das Problem: Behördliche Vorgaben erschweren die Suche nach einer geeigneten Immobilie immens. Dazu zählen ein Gruppenraum mit mindestens 48 Quadratmetern Bodenfläche, eine Küche, zwei Waschräume und ein Außengelände von etwa 290 Quadratmetern, das der alleinigen Nutzung durch die Kinder vorbehalten sein muss. „Diese Vorgaben in einem Ballungsraum wie der List zu erfüllen, ist extrem schwierig“, sagt Johanna Vater, Vorstandsmitglied des Kinderladens.

Auch die Räume an der Edenstraße hatten diese Bedingungen nicht erfüllt. Weil der Kinderladen die Räume aber bereits genutzt hatte, bevor die aktuellen Bedingungen beschlossen wurden, galt eine Ausnahmeregelung. Auf die kann sich die Kita in einer neuen Immobilie nun nicht mehr berufen.

Auf Dauer zu teuer: Die Container an der Isernhagener Straße sind zwar groß, aber die Kosten für Miete, Strom und Gas sind hoch. © Quelle: Elena Richert

„Und wir sind nicht die einzigen, die auf der Suche nach einer geeigneten Unterkunft an den Regularien scheitern“, berichtet Vater. Auf Nachfrage bestätigte die Kinderladeninitiative Hannover: „Das Problem liegt zum einen in den gesetzlichen Vorgaben für die Räumlichkeiten und Außenflächen, die in Bestandsimmobilien und Altbauten nicht immer umsetzbar sind. Natürlich aber auch an dem angespannten Wohnungsmarkt und der Preisentwicklung.“

Die Container haben auch Vorteile, aber ...

Immerhin: Der Umzug in die Container hat laut Vater auch ein paar Vorteile. Die Lage sei besser ,die Räume seien größer als zuvor. Und im Gegensatz zur Immobilie an der Edenstraße erfüllen die Container die behördlichen Auflagen. „Aber abgesehen davon, dass der Spielpark eine ganz andere, eigene Funktion hat, würden sich auf Dauer die Mietkosten für die Container nicht lohnen“, erklärt Vater. Hinzu kämen die Kosten für Strom und Gas, die aufgrund der schlechteren Isolierung unverhältnismäßig hoch seien.

Übergangslösung: Der Kinderladen Edenstraße ist vorübergehend in Container an der Isernhagener Straße gezogen. © Quelle: Elena Richert

Die einzige Möglichkeit, die Vater für diesen Standort sähe – wenn es überhaupt eine Möglichkeit gäbe, ihn zu behalten – wäre ein Neubau. „Solch große Summen sind für einen kleinen Verein wie unseren aber natürlich schwer aufzubringen. Trotzdem: Wir wollen in unserer aktuellen Situation nichts ausschließen“, erklärt sie.

Kinderladen bittet um Unterstützung

„Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist da, gerade in der List und der Oststadt“, erklärt Vater. Die Anfragen nach einem Kita-Platz, so berichtet sie, würden trotz der ungewissen Zukunft des Kinderladens nicht abreißen, sondern sogar zunehmen. „Das zeigt für mich, dass niemand diesen Kinderladen verlieren möchte.“

Wer weiß was? Der Kinderladen Edenstraße benötigt Hilfe bei der Suche nach einem neuen Standort. © Quelle: Elena Richert

Daher sucht der Vorstand nun weiter nach passenden Räumen und ist dankbar für jede Art der Unterstützung. "Wer eine mögliche Unterkunft kennt, kann sich gerne bei uns melden, per E-Mail an zukunft@kinderladen-edenstrasse.de", sagt Johanna Vater. "Ansonsten hilft es uns auch, wenn die Information gestreut wird."

Von Jule Trödel