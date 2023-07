﻿Kita plante Raum für „Doktorspiele“: Darum geht es

Direkt springen zu:

















Was plante die AWO-Kita in Hannover?

Eine Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt (AWO) wollte offenbar einen sogenannten Körpererkundungsraum für das Ausleben und Ausprobieren frühkindlicher Sexualität einrichten. Darin sollten Kinder sich nackt ausziehen dürfen und ihre Körper gegenseitig untersuchen und streicheln können. Dabei sollte es feste Verhaltensregeln geben. Demnach entscheide jedes Kind selbst, ob es bei diesen Körpererkundungen mitmacht und bis zu welchem Punkt es das Ausprobieren toleriert. Eine grundsätzliche Voraussetzung: Kein Kind tut einem anderen weh, nichts werde in die Körperöffnungen (Po, Vulva, Mund, Nase, Ohr) gesteckt und es werde nicht am Körper eines anderen Kindes geleckt. Zudem sollte ausgeschlossen werden, dass sich Erwachsene in irgendeiner Form beteiligen.

Wieso sollte es diesen „Doktorspiel“-Raum geben?

In einem Elternbrief der Kita-Leitung wurde der geplante Raum nach Angaben der „Bild“-Zeitung damit begründet, dass Kinder ein Interesse daran hätten, den eigenen Körper und den von anderen zu erkunden. Weil sie diese Neugier in der Vergangenheit in den Waschräumen oder im Gebüsch ausgelebt hätten, solle nun der Ruheraum der richtige Ort dafür sein: Sofa mit Decken und Kissen, einer überdachten und gepolsterten Spielhöhle sowie Bodenmatten. In dem Schreiben erweckte die Kita-Leitung offenbar den Eindruck, dies geschehe nach Vorgabe des zuständigen Ministeriums. Dort widerspricht man, nachdem der Fall bekannt geworden ist: „Es gab und gibt keine solche Vorgabe – und es wird auch in Zukunft keine geben“, betont Ministeriumssprecherin Britta Lüers.

Wie fiel das Vorhaben auf?

Nach dem Informationsbrief an die Eltern der Kita-Kinder. Bereits Mitte Mai erhielt das Kultusministerium Kenntnis von dem Vorhaben, das wiederum das Landesjugendamt einschaltete. Die Behörde habe zwei Wochen später erklärt, dass das pädagogische Konzept der „Körpererkundungsräume“ in den AWO-Kitas so keinen Bestand haben könne und hierdurch Kindeswohl in Gefahr sei.

Stehen Missbrauchsvorwürfe im Raum?

Ganz klar: nein. Es geht ausschließlich um ein umstrittenes pädagogisches Konzept zu frühkindlicher Sexualität.

Korrekt ist allerdings, dass seit Montag, 3. Juli, ein Prozess wegen sexuellen Missbrauchs gegen einen ehemaligen Erzieher derselben AWO-Kita läuft. Der 28-Jährige soll in den Jahren 2018 und 2022 Übergriffe auf Kinder begangen und Kinderpornos besessen haben. Der Mann arbeitet laut Amtsgericht nicht mehr in der Kita. Es besteht nach bisherigen Erkenntnissen kein Zusammenhang zwischen dem Eklat um den geplanten „Doktorspiel“-Raum und den zeitgleich vor Gericht verhandelten Missbrauchsvorwürfen.

Welche Konsequenzen gibt es?

Ein erstes Resultat ist der sofortige Stopp des Vorhabens zur Einrichtung eines „Doktorspiel“-Raums. Außerdem hat das Landesjugendamt nun gezielte Auflagen erteilt: Das pädagogische Konzept der AWO-Kitas sowie das Kinderschutzkonzept müssen umgehend mit externer Beratung überarbeitet werden. Der Kita-Träger muss das Land alle zwei Monate über den aktuellen Stand informieren – beginnend zum 1. August 2023. „Das Thema ‚Sexualität und Sexualpädagogik‘ ist hochsensibel. Aus unserer Perspektive hat die AWO auf die Kritik sehr schnell und sehr konstruktiv reagiert“, sagt Hannovers Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski.

Der Leiter der betroffenen Kita arbeitet übrigens schon seit Mitte Juni nicht mehr in der Einrichtung. Der Grund sollen Vorfälle auf einer Betriebsfeier sein.

Was sagt die AWO?

Der AWO-Vorstandsvorsitzende Dirk von der Osten spricht von „Falschinformationen und Missverständnissen über das, was unsere Pädagogik beinhaltet“. Der Brief sei an einer Stelle missverständlich formuliert „und nicht mit der Fachberatung im Vorfeld abgestimmt“ gewesen. In den Kindertagesstätten gebe es keine Räume, in denen Kinder zu Nacktheit oder Körpererkundungsspielen aufgefordert oder motiviert würden.

Außerdem gebe nicht das Kultusministerium vor, Orte für Körpererkundungsspiele zu schaffen. Richtig sei allerdings, dass das Land bis zum 31. Juli ein Kinderschutzkonzept fordert. Das soll die Kleinen vor Gewalt auf allen Ebenen schützen. Die Phase, in der sich Kinder für ihren eigenen Körper und den von anderen interessieren, „stellt nur einen kleinen Ausschnitt des Kinderschutzkonzeptes dar“.

Braucht es solche Räume?

Katrin Große-Wortmann, Kinder- und Jugendpsychiaterin in Hannover, verneint: „In keinem Kindergarten braucht es einen Sexraum.“ Aufklärungsbücher, Bildmaterial und medizinisch ausgerichtete Puppen, die als Anschauungsmaterial dienen, reichen ihrer Auffassung nach. Und: „Erwachsene müssen das Thema kompetent begleiten.“ Medizinisch, sachlich und altersgerecht sollte das Thema Aufklärung im Kita-Alter vorgenommen werden.

Sind alle AWO-Kitas in Hannover betroffen?

Nach jetzigem Stand nicht. Insgesamt betreibt die AWO in der Region Hannover etwa 50 Kindertagesstätten. Das „Doktorspiel“-Konzept gab es offenbar nur in der jetzt betroffenen Einrichtung. Das Land im Gegenzug verlangt trotzdem, dass das pädagogische Konzept aller AWO-Kitas angepasst wird.

