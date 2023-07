﻿Awo-Kita in Hannover: Verfahren gegen Erzieher wegen sexuellen Missbrauchs

Hannover. Eine Kita der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Hannover will einen Raum für „Doktorspiele“ einrichten, in dem sich Kinder ausziehen und frühkindliche sexuelle Erfahrungen sammeln können. Diese Nachricht hat am Wochenende für Aufregung gesorgt. Ausgerechnet zu Beginn der Woche startete nun am Amtsgericht Hannover ein Prozess: Einem ehemaligen Erzieher wird nach Auskunft des Gerichts unter anderem sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen vorgeworfen.

Nach Informationen dieser Zeitung arbeitete der Erzieher in eben jener Kita, deren pädagogisches Konzept für „Doktorspiele“ nun durch die Aufsichtsbehörden gestoppt wurde. Allerdings liegen die Fälle schon etwas zurück: So soll es nach Auskunft des Gerichts in den Jahren 2018 und 2022 zu den Übergriffen gekommen sein. Angeklagt war der 28-Jährige unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Zudem soll er kinder- und jugendpornografisches Material in geringer Menge besessen haben.

Zeugin fehlt: Verfahren wird vorläufig eingestellt

Ob er die Taten tatsächlich begangen hat, wird wohl noch für längere Zeit unklar bleiben. Vor dem Schöffengericht kam es nach Auskunft des Gerichts am Montag, 3. Juli, nur zur Verlesung der Anklage. Eine wichtige Zeugin befinde sich im Ausland, teilte das Gericht weiter auf Anfrage mit. Daher sei das Verfahren vorläufig eingestellt worden. Der Erzieher soll nicht mehr in der Kita arbeiten.

Amtsgericht Hannover: Am Montag wurde das Verfahren nach Auskunft des Gerichts vorläufig eingestellt. © Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Kindeswohl in Kita gefährdet?

Vor Kurzem hatte sich das Landesjugendamt eingeschaltet, um Hinweisen auf die Einrichtung sogenannter „Körpererkundungsräume“ für das Ausleben und Ausprobieren frühkindlicher Sexualität in der Kita nachzugehen – angeblich nach Vorgabe des Kultusministeriums. Solch eine Vorgabe gibt es laut Ministerium aber nicht.

Das Ministerium habe bereits Mitte Mai Kenntnis von einem Elternbrief der Kita erhalten, in dem das Konzept vorgestellt wurde. Daraufhin schaltete das Ministerium das Landesjugendamt ein. Die Behörde habe laut Ministerium später erklärt, dass das pädagogische Konzept so keinen Bestand haben könne und hierdurch Kindeswohl gefährdet sei.

Das Konzept empörte etliche Eltern von Kindern in der Einrichtung. Der Vorstandsvorsitzende der AWO hingegen sprach von einem Missverständnis. Eine Information einer der Kitas habe zu Falschinformationen und Missverständnissen geführt. Der Elternbrief sei an einer Stelle missverständlich formuliert und nicht mit der Fachberatung im Vorfeld abgestimmt und genehmigt worden.

