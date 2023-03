﻿Kita-Krise in Hannover: Eltern und Kinder demonstrieren für mehr Erzieher

Tat in Döhren Tat in Döhren

Seit dem 9. März sitzt Hamada K. in Untersuchungshaft. Der 22-Jährige wird beschuldigt, einen 34-Jährigen in Hannover-Döhren erschossen zu haben. Bislang waren die Ermittler davon ausgegangen, dass sich der mutmaßliche Täter und das spätere Opfer in einer Stadtbahn getroffen hatten. Doch dem ist nicht so.