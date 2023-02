﻿Kita-Krise in Niedersachsen: Mangel an Betreuungspersonal nimmt dramatische Formen an

Personalnot, Krankheitswellen und wachsende gesetzliche Anforderungen belasten auch die Kitas in der Region Hannover. Eltern beklagen verkürzte Betreuungszeiten und Gruppenschließungen. Das Land will dennoch nicht mehr unterstützen als bislang.

Hannover. Eltern in der Region Hannover müssen weiterhin mit für sie zum Teil dramatischen Kürzungen bei der Kinderbetreuung rechnen. Ein Beispiel: In Laatzen müssen Eltern mit einem Ganztagsplatz in der Kita Wülferoder Straße ihre Kinder ab Mitte Februar bis zum Sommer statt wie bisher um 16.30 schon eine Stunde früher abholen. Sechs Familien nehmen die Kinder seit Jahresanfang notgedrungen sogar schon um 14 Uhr an der Kita in Empfang.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein bis zwei Stunden Betreuung weniger: Die Konsequenzen besonders für die Frauen sind bitter. „Ich wollte Vollzeit arbeiten. Diese Möglichkeit habe ich jetzt nicht mehr“, berichtet eine Mutter. Eine andere Frau wurde nicht aus einer befristeten in die Festanstellung übernommen, weil die Betreuung des Kindes nicht mehr ausreichend gesichert ist. „Das größte Problem: Keiner kann uns garantieren, dass es nach dem Sommer besser wird“, sagt Katharina Lesching.

„Das Kita-System steht kurz vor dem Zusammenbruch“, sagt Diakonie-Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Lesching selbst ist alleinerziehend mit zwei Kindern und aktuell krankgeschrieben. Spätestens ab Sommer kehrt sie an ihre Arbeitsstelle zurück und braucht den Ganztagsplatz für ihre Tochter. „Wenn ich nicht Vollzeit arbeite, fehlt uns das Geld.“ Die 36-Jährige ist in großer Sorge um die finanzielle Absicherung ihrer Familie. Eine andere Mutter fühlt sich alleingelassen von der Politik: „Immer kürzen die Frauen bei Betreuungsproblemen ihre Arbeitszeit.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Isernhagen haben Eltern im Dezember 2022 innerhalb von vier Monaten bereits den zweiten Brandbrief an Politik und Bürgermeister geschrieben. Immer wieder kam es zu eingeschränkten Betreuungszeiten und kurzfristigen Ausfällen. Jetzt sollte zum Sommer 2023 eine gesamte Hortgruppe wegfallen. In einer Burgdorfer Kita war zwischenzeitlich sogar auf Dauer der komplette Freitag als Betreuungstag in Gefahr.

„Das System steht kurz vor dem Zusammenbruch“

Wie dramatisch die Lage in den Kitas aufgrund des Fachkräftemangels in ganz Niedersachsen mittlerweile ist, hatte bereits Ende Oktober vergangenen Jahres eine Diakonie-Umfrage gezeigt. 545 Kitas der Landeskirche nahmen, teil. Dreiviertel von ihnen hatten unbesetzte Stellen. Mehr als die Hälfte mussten tageweise schließen oder Randzeiten reduzieren. Knapp die Hälfte kürzte sogar bei den Kernbetreuungszeiten. Das System stehe kurz vor dem Zusammenbruch, sagte Hans-Joachim Lenke, Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen, damals. Die neue Landesregierung müsse dringend handeln.

„Kita-System hat zu wenig Reserven“

Jetzt, drei Monate später, schätzt Lenke die Lage in den Kitas als „unverändert schwierig“ ein. Aufgrund von Personalmangel müssten weiterhin Gruppen entweder geschlossen oder könnten gar nicht erst geöffnet werden. Auch Randzeiten könnten häufig nicht mehr bedient werden. Der Fachkräftemangel setze „besonders Einrichtungen zur Kinderbetreuung massiv unter Druck“, sagt auch Regionsjugenddezernentin Andrea Hanke. Die Krankheitswellen im November und Dezember hätten deutlich gezeigt, „dass das ganze System zu wenig Reserven hat, um zusätzliche Belastungen aufzufangen“. Die Verantwortlichen müssten neue Ausbildungswege, wie die duale Ausbildung, ermöglichen und es fachverwandten Berufsgruppen deutlich einfacher machen, in Kitas eingesetzt zu werden. „Nur so kann es gelingen, die Lücken nachhaltig zu schließen“, sagt Hanke.

Landesregierung plant keine neuen Förderprogramme

Von der neuen Landesregierung sind zusätzliche Anstrengungen in der Kita-Krise aber offenbar nicht zu erwarten. Auf die Frage, wie es die aktuelle Situation in den Kitas verbessern möchte, zieht sich das Kultusministerium auf mittlerweile 15 Jahre alte Förderprogramme zum Kitaplatzausbau zurück. Die Betreuungsquote für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren habe 2022 (Stichtag 1. März) bei 91,9 Prozent gelegen und sich damit zum Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte erhöht. Zum Hintergrund: Der Rechtsanspruch, der bundesweit jedem Kind zwischen drei und sechs Jahren einen Kitaplatz garantiert, ist mittlerweile 26 Jahre alt. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat Ende 2021 entschieden, dass zur Erfüllung dieses Anspruches eine tägliche Betreuung von sechs Stunden angeboten werden muss. Für den Kitaplatzbau seien in Niedersachsen die Kommunen eigenverantwortlich zuständig, heißt es von Seiten des Kultusministeriums zudem knapp.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

300 Kita-Fachkräfte fehlen allein in 16 regionsverwalteten Kitas

Aber das Schaffen neuer Plätze ist zurzeit nicht das Hauptproblem. Es ist vielmehr so, dass sich auch Eltern mit einem Ganztagsplatz der Kinderbetreuung nicht mehr sicher sein können. 300 Fachkräfte fehlen nach Angaben einer Sprecherin zur Zeit allein in den 310 Einrichtungen in der Region, für die die Regionsverwaltung zuständig ist. Das wirkt sich nicht nur auf ganze Gruppen aus. Es führt auch zu verkürzten Betreuungszeiten. In Niedersachsen ist seit August 2021 festgeschrieben, dass in Kern- und Randzeiten je Gruppe immer mindestens zwei pädagogische Fachkräfte anwesend sein müssen. In Hannover können aktuell neun von 207 Gruppen allein in den städtischen Kitas nur eingeschränkt betrieben werden. 4,6 Prozent der geplanten Betreuungstage konnten in den vergangenen zwölf Monaten nicht geleistet werden. Ein Wert, der seit zweieinhalb Jahren konstant gleich geblieben ist.

Krankheitswellen erschweren den Betreuungsnotstand noch

Die Bilanz könnte demnächst sogar noch schlechter sein. Die Krankheitswellen der vergangenen Monate haben den Kitas zusätzlich erheblich zu schaffen gemacht. In der Spitze seien zuletzt etwa 35 Prozent der Mitarbeitenden betroffen gewesen, sagt eine Stadtsprecherin. In fünf bis zehn Kitas der Landeskirche sei es allein am Mittwoch vergangener Woche zu Reduzierungen bei der Kinderbetreuung bis hin zur Schließung einer Hortgruppe gekommen, sagt auch Uta Funke, pädagogische Leiterin der Kitas des Stadtkirchenverbandes Hannover. Der Zustand wechsele täglich. 28 Stellen seien vakant, sagt Funke: Sie zu besetzen sei äußerst schwierig. Sogar 40 Stellen sind zur Zeit bei der AWO Region Hannover nicht besetzt, sagt Ingrid Kröger, Leiterin Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder. Die AWO versuche allerdings schon jetzt, eine dritte Kitakraft einzuführen, die vom Land stufenweise von August 2023 bis 2027 eingeführt werden soll.

„Nachholbedarf nach Corona kann nicht aufgearbeitet werden“

Kröger sieht neben den Einbußen bei den Betreuungszeiten, die vor allem berufstätigen Eltern zu schaffen machen, auch die Qualität der Arbeit in den Kitas in Gefahr: Es gebe gerade nach der Corona-Zeit großen Nachholbedarf, sagt sie: „Wenn unsere Kitas weiter so stark unter dem Fachkräftemangel mit all seinen Konsequenzen leiden, haben wir irgendwann die Zeit für die individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes nicht mehr.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Jutta Rinas und Bärbel Hilbig