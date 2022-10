﻿„Unrentabel“: Stadt Hannover lehnt trotz Platzmangel neue Krippe in Misburg-Anderten ab

Hannover. Im Stadtbezirk Misburg-Anderten mangelt es an Krippenplätzen. Das räumt auch die Stadt Hannover ein. Nur für 56 Prozent der Kleinkinder im Krippenalter gibt es in dem Bezirk einen Platz (stadtweit für 64 Prozent). Die Verwaltung geht davon aus, dass der Bedarf insgesamt bei rund 65 Prozent liegt. Dennoch hat sie die Pläne einer Elterninitiative, die eine neue Krippe gründen wollte, zunächt abgelehnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der gesamten Stadt sollen im nächsten Jahr 400 neue Krippenplätze entstehen. Die Elterninitiative Anderter Strolche wähnte sich deshalb auf dem richtigen Weg, als sie zum 1. Januar 2023 eine neue Krippe gründen wollte. Der Verein ist ein kleiner, aber erfahrener Träger, seit 28 Jahren betreibt er in Anderten einen Ein-Gruppen-Kindergarten mit 25 Kindern.

Bereits seit einem halben Jahr arbeitet Fabian Schulz vom Vereinsvorstand mit Eltern und Erziehern an der Krippengründung, weil ein Spielkreis im Stadtteil schloss. „Das gab einen Aufschrei. Der Spielkreis bot zwar nur zwei Tage die Woche vormittags Betreuung. Aber selbst das hat den Familien schon geholfen.“ Die Anderter Strolche planten darum mit Unterstützung von Leiter Florian Koch eine Krippe mit einer Gruppe als Zweigstelle ihrer Kita. Dafür stehen die bisherigen Räume des Spielkreises bereit, der Vermieter würde gern wieder Kinder dort sehen. Selbst Personal hat die Elterninitiative trotz Erziehermangel an der Hand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geplante Krippe ist bereits überbucht

Um die Nachfrage brauchen sich die Anderter Strolche jedenfalls keine Gedanken zu machen: Die nicht existierende Krippe ist bereits überbucht. „Wir sind sogar schon von einer Schwangeren angesprochen worden“, berichtet Schulz. Das Schwierigste, so dachten die Eltern, sei die Betriebsgenehmigung. Dazu prüft das Kultusministerium Größe und Beschaffenheit der Räume. Und das passt in eng bebauten Städten oft nicht, Kita-Neugründungen von Elterninitiativen scheitern bisher am ehesten daran. In diesem Fall wollte die zuständige Behördenmitarbeiterin aber akzeptieren, dass die Krippe das Außengelände des 300 Meter entfernten Kindergartens mitbenutzt.

Das Kultusministerium stellte eine Betriebserlaubnis für eine Krippe mit bis zu 13 Kindern in Aussicht. Die Elterninitiative beantragte daraufhin bei der Stadt eine Gruppe mit elf Plätzen, denn ab dieser Größe besteht der Anspruch auf eine dritte Betreuungskraft.

Versteht die Ablehnung der Stadt nicht: Kita-Leiter Florian Koch. © Quelle: Nancy Heusel/HAZ

Stadt lehnt Krippe mehrfach ab

Eine reguläre Krippengruppe umfasst allerdings bis zu 15 Kinder. Das hat für die engagierten Eltern Folgen: Die Stadt lehnte den Antrag schriftlich als „unrentabel“ ab. Sie sei verpflichtet, mit den zur Verfügung stehenden geringen finanziellen Haushaltsmitteln wirtschaftlich umzugehen, hieß es. Und mit dem Geld könnten andere beantragte Projekte im Stadtbezirk Misburg-Anderten angemessener finanziert werden. Für die Jahre 2023 und 2024 sei außerdem bereits alles verplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Anderter Strolche boten daraufhin andere Varianten an, zehn Kinder mit zwei Erziehern oder 13 Kleinkinder, wie das Ministerium es in den Räumen maximal erlaubt. Doch nichts davon fand die Zustimmung der Stadt. Stattdessen gab es – auch mündlich – mehrfache Absagen, wie die Eltern berichten.

Lesen Sie auch

Schulz, der wie andere Eltern viel Zeit in das Projekt gesteckt hat, ist enttäuscht. Seine eigenen Kinder sind dem Krippenalter bereits entwachsen. „Ich habe nichts mehr davon. Ich mache das für die Eltern und den Stadtteil“, sagt der 38-Jährige. Die Räume für die Krippe stehen noch bereit. Die Leiterin des Spielkreises hatte sie kindgerecht umgebaut und eingerichtet. „Theoretisch bräuchten wir da nur zu streichen und ein paar Dinge zu ergänzen und könnten dann mit dem Betrieb loslegen“, sagt Schulz.

Auf Nachfrage dieser Zeitung aber wendete sich plötzlich das Blatt. Nun erklärte die Stadtverwaltung auf einmal, dass sie das Angebot des Trägers begrüße, 13 Plätze einzurichten. Dies sei auch nicht abgelehnt worden, man stehe mit der Elterninitiative weiterhin in Kontakt.

Sebastian Dymale von der Kinderladen-Initiative Hannover wiederum sieht auch keinen Grund, Krippen mit noch kleineren Grupen abzulehnen. Für diese sprächen pädagogische Gründe. Und: „Im Zweifel sind sie auch für die Stadt besser, als gar keine neue Krippe zu bekommen.“